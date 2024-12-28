Трамп призвал суд отложить запрет TikTok до его инаугурации – FT

Избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд отложить запрет социальной сети TikTok до его инаугурации. Политик подчеркнул, что после 20 января у его команды будут ресурсы для урегулирования вопроса об исполнении закона, который обязывает китайскую компанию ByteDance продать TikTok до 19 января 2025 года, чтобы избежать запрета приложения в США.

Видео дня

Более того, накануне Трамп выразил поддержку соцсети и заявил, что TikTok сыграл значительную роль в его президентской кампании. Об этом сообщает Financial Times.

Несмотря на то, что министерство юстиции и большинство законодателей Соединенных Штатов обеспокоены угрозой национальной безопасности из-за связей TikTok с Китаем, избранный президент продолжает поддерживать соцсеть.

Во время встречи с генеральным директором TikTok Шоу Цзи Чу американский политик выразил поддержку приложения, назвав его важной платформой. Трамп подчеркнул, что TikTok сыграл значительную роль в его президентской кампании.

В свою очередь адвокат Трампа Дин Джон Сауэр заявил, что только президент Трамп обладает непревзойденным опытом заключения сделок, получил мандат на выборах и имеет политическую волю провести переговоры, чтобы спасти TikTok, одновременно решая проблемы национальной безопасности, высказанные правительством.

Напомним, Трамп заявил, что выступает за то, чтобы социальная сеть TikTok продолжала работать в стране "хотя бы еще некоторое время". Во время своего первого президентского срока он пытался запретить приложение на территории страны, но тогда ограничения так и не были введены.

Ранее сообщалось, что впервые законопроект, полностью запрещающий TikTok для пользователей в США, был принят в Палате представителей США только в начале 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, аналогичные проблемы у китайской платформы есть в Европе. В частности, Европейская комиссия уже завершила расследование механизма вознаграждений в TikTok Lite, и по его результатам компанию обязали навсегда изъять эту программу с рынка Европейского Союза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!