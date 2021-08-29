В Афганистане талибы расстреляли известного народного музыканта

В Афганистане террористы исламистского движения "Талибан" расстреляли известного исполнителя народных песен Фавада Андараби. Это произошло после того, как талибы ввели в стране запрет на музыку.

Убийство произошло в Андарабе (провинция Баглан) в субботу, 28 августа, сообщает Times Now. Андараби вытащили из его дома, а после – расправились с музыкантом.

Смерть своего отца от рук талибов подтвердил сын мужчины. Известно, что ранее убитый музыкант выступал против "Талибана", а в своих песнях он поддерживал противников этого исламистского движения.

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Бывший министр внутренних дел Афганистана Мохаммад Масуд Андарабинаписал в Twitter, что Фавад Андараби своими песнями "просто доставлял радость этой долине и ее жителям".

"Как он здесь пел, "наша прекрасная долина...страна наших предков" не подчинится жестокости Талибана", – отметил экс-министр.

Добавим, что в прошлый раз, когда талибы управляли страной в 1996-2001 годах, они занимали такую же позицию относительно музыки, утверждая, что она запрещена в исламе.

"Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление", – говорил накануне убийства музыканта официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Афганистане в результате теракта в аэропорту Кабула погибли спортсмены сборных страны по ушу и тхэквондо.