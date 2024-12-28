'Спасибо Чехии и ее народу за помощь': Петр Павел получил оригинальный рождественский подарок от украинских военных. Фото

Президент Чехии Петр Павел получил необычный рождественский подарок от украинских военных — консерв со свининой. На ее этикетке были написаны благодарственные слова чешскому народу за поддержку Украины.

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Об этом он Петр Павел рассказал в соцсети Х. Он отметил, что подарок передали воины 10-й бригады. Петр Павел также поделился фотографией этого символического жеста, полученного им на Рождество.

"Украина пережила третье Рождество в войне. Пока многие из нас проводили рождественские праздники в изобилии, бойцы 10 украинской бригады были в окопах, защищая свою страну", – подчеркнул чешский президент.

Президент Чехии отметил, что волонтеры проекта "Память Нации" услышали десятки историй от мужественных жителей Донбасса, которые исполнены решимости бороться, пока российская агрессия не будет остановлена.

Он также рассказал, что волонтеры передали ему поздравления от украинских защитников. На этикетке консервов со свининой, подаренных ему, было отмечено: "Спасибо за помощь Чехии и ее народу".

Павел добавил в публикацию фотографию, на которой он дегустирует этот символический подарок.

Напомним, что президент Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел в пятницу, 20 декабря, провели телефонный разговор. Лидеры обсудили подготовку украинских бригад, поставку боеприпасов, а также возможность открытия в Чехии представительства Министерства национального единства.

Ранее в интервью The New York Times Павел сказал, что по "наиболее вероятному" сценарию окончания войны часть украинских территорий может остаться под российской оккупацией. По его мнению, такая ситуация может быть временной, однако это не означает, что оккупация не продлится годами.

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