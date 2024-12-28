Вагон-реанимация, генераторы и ИВЛ: 'Укрзалізниця' сформировала медицинский поезд для эвакуации раненых. Фото

"Укрзалізниця" сформировала еще один медицинский поезд для эвакуации раненых защитников. Он состоит из 8 модернизированных вагонов, оборудованных генераторами, кислородными концентраторами, аппаратами для искусственной вентиляции легких и переливаниями крови и другой техникой, необходимой для экстренной помощи при ранениях.

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Один из вагонов оборудован под проведение реанимационных мероприятий. Как выглядит новый медицинский поезд, показали в "Укрзалізниці".

В компании отчитались о завершении работы над очередным медицинским поездом, предназначенным для эвакуации раненых. Состоит он из 8 вагонов.

"В составе этого поезда есть вагон-реанимация, также вагоны поезда оборудованы генераторами для автономного питания, кислородными концентраторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, переливания крови, кардиомониторами и другой техникой, что позволяет максимально безопасно транспортировать раненых разной степени тяжести и оказывать экстренную помощь", – отмечено в сообщении.

Вместе с этим поездом за время полномасштабного вторжения России в Украину украинские железнодорожники под нужды медицинской эвакуации переоборудовали уже 78 вагонов, в том числе реанимационных.

"Спасибо врачам Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, которые спасают жизнь на борту, нашим партнерам за оснащение вагонов – БФ "КОЛО", а также всем причастным железнодорожникам", – подчеркнули в "Укрзалізниці".

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзалізниця" назначила "специальный" поезд во время зимних праздников, он будет курсировать между Киевом и Львовом. Минимальная стоимость билета на первый рейс составила 280 грн.

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