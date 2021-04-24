В Израиле разгорелись противостояния, из Сектора Газа запустили ракеты. Фото

В Иерусалиме (Израиль) вторые сутки подряд ночью продолжаются столкновения между полицией и палестинцами, которые возникли из-за ограничений проведения вечерних собраний в Рамадан. На фоне этого террористы из Сектора Газа вечером в пятницу, 23 апреля, выпустили в сторону Израиля больше десятка ракет.

Как сообщает The Times of Israel, два снаряда взорвались возле израильской границы, а третий была перехвачена с помощью системы "Железный купол". Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Армия Израиля в ответ на атаку обстреляла из танка пост ХАМАС (палестинское исламистское движение – Ред.) в Газе. После этого в пограничных районах Израиля снова прозвучали сирены, было запущено еще несколько ракет, упавших на открытой местности.

Противостояния, которые спровоцировали обострение конфликта, начались в Израиле в четверг, 22 апреля. Как пишет AFP, в результате пятничных столкновений пострадали как минимум 105 человек, 20 из которых попали в больницу. В израильской полиции также сообщили о 20 раненых офицерах.

По информации Reuters, возмущенные палестинцы забрасывали правоохранителей камнями и бутылками с водой, а те в ответ использовали водометы и светошумовые гранаты.

В Евросоюзе отреагировали на происходящее. В сообщении Европейской службы внешних связей (ЕСВС) сказано, что Европа обеспокоена жестокими стычками и призывает к снижению напряжения.

"ЕС призывает к спокойствию и немедленному снижению напряженности, а также к сдержанности и ответственности, которые должны быть проявлены всеми, в особенности лидерами сообществ и официальными лицами, в это сложное время. Все должны отвергать подстрекательство и насилие", – отметил пресс-секретарь ЕСВС.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, из Сектора Газа на территорию Израиля выпустили одну ракету. В городе Ашкелон прозвучала воздушная сирена тревоги.