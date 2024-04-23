В Малайзии на репетиции военного парада столкнулись два вертолета: погибли десять человек. Видео момента крушения

В Малайзии во время репетиции военного парада в воздухе столкнулись два вертолета Королевского военно-морского флота. Вследствие авиакатастрофы погибли по меньшей мере десять человек.

Видео столкновения опубликовали местные СМИ. Трагедия произошла в 09:30 по местному времени (04:30 по Киеву) в городе Лумут, где находится база ВМФ, пишет BBC.

Пилоты двух вертолетов AgustaWestland AW139 и Eurocopter Fennec не заметили друг друга, заходя на маневр.

Один задел винт другого, после чего оба упали.

AW139 упал на территорию стадиона, Fennec – возле бассейна спортивного комплекса ВМФ.

Все это произошло во время репетиции военного парада в честь 90-летия Королевского ВМФ, празднование которого запланировано на конец мая.

"Все жертвы были признаны мертвыми на месте, а останки были отправлены в военный госпиталь Лумута для опознания", – сообщили в Королевском ВМФ Малайзии.

В ведомстве добавили, что сформируют комиссию для расследования причин трагедии.

Пожарно-спасательная служба штата сообщила, что получила предупреждение об инциденте в 09:50 по местному времени (04:50 по Киеву).

В прошло месяце вертолет береговой охраны Малайзии упал в море возле малайзийского острова Ангса во время тренировочного полета.

Пилот, второй пилот и два пассажира на борту были найдены и спасены рыбаками.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях два вертолета ВМС самообороны Японии упали в Тихий океан во время учений. Спасатели ищут пропавших без вести восьмерых членов экипажей.

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