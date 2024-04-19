В Кении разбился командующий армией страны

Главнокомандующий армией Кении, генерал Фрэнсис Омонди Оголла погиб в аварии военного вертолета на западе страны. Он находился в вертолете вместе с 11 военнослужащими высшего ранга.

Об этом заявили в Минобороны страны и президент Кении Уильям Руто. По словам последнего, это "время большой скорби для Кении". Военно-воздушные силы страны начали расследование причин крушения, добавил президент.

Вертолет упал в округе Элгейо Маракет, в 400 км северо-западнее столицы страны Найроби. "К сожалению, геликоптер разбился сразу после взлета", - сказал Уильям Руто.

Из 12 находившихся на борту лиц выжили только двое, они находятся в тяжелом состоянии и проходят лечение. Девять других погибших в крушении были старшими военными страны. Сообщается, что офицеры "направлялись в регион Северный Рифт" в Кении, охваченный бандитизмом.

С 19 апреля в стране объявлен трехдневный траур. Флаги в республике Кения и кенийских представительствах за рубежом будут приспущены.

Генерал Оголла на следующей неделе должен был отметить 40-летие службы в армии. Он начал свою карьеру в качестве 2-го лейтенанта ВВС страны, где прошел подготовку истребителя пилота в ВВС США, говорят в министерстве. В 2018 году он стал командующим ВВС Кении. Эту должность он занимал, пока не стал главнокомандующим военными силами страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Найроби произошел масштабный пожар после взрыва грузовика с газом. Из-за этого по меньшей мере 222 человека погибли и получили ранения. ЧП случилось в районе Эмбакаси, "вызвав огромный огненный шар".

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