Выявлено место крушения вертолета, на котором летел президент Ирана: пассажиры, вероятнее всего, погибли. Все подробности, фото и видео

В иранской провинции Восточный Азербайджан выявили место крушения вертолета, на борту которого 19 мая разбился президент страны Ибрагим Раиси. Борт полностью сгорел после жесткой посадки в горах, все пассажиры, вероятно, погибли.

Туда прибили десятки спасательных групп, передает CNN со ссылкой на иранские государственные новости IRNA. В сети опубликовали первые фото и видео с места катастрофы.

Борт Bell 212 нашли в 30 километрах от поселка Тавил. Предварительно, он потерял управление из-за сбоя электроники и густого тумана, врезался в гору, развалился и сгорел.

Утром в понедельник на кадрах показали, как спасательная команда сгрудилась вокруг дрона с GPS, а другие обыскивали пешком черный склон горы. Местность все еще была окутана туманом.

"Вертолет президента Ирана полностью сгорел во время жесткой посадки, все пассажиры, скорее всего, погибли. Продолжаются поисковые работы", – процитировало Reuters одного из иранских чиновников.

По словам главы иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейна Коливанда, в районе катастрофы находятся не менее 73 спасательных групп. Он отметил, что "ситуация не очень хорошая", но при этом не рассказал никаких подробностей.

По данным местных СМИ "есть вероятность, что все пассажиры вертолета погибли". Но официально информацию о смерти Раиси пока не подтверждено.

Напомним, что вертолет с иранским лидером разбился в Восточном Азербайджане в воскресенье, 19 мая. В колонне было три борта, два из которых перевозили министров и чиновников, и они успешно прибыли к месту назначения.

Вместе с Раиси также летели имам пятничной молитвы Тебриза Сейед Мохаммад-Али Аль-Хашем и министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Ирана Ибрагим Раиси известен как союзник российского диктатора Путина и террористической организации ХАМАС. Он заявлял о готовности быть "посредником" между РФ и Украиной, а также приветствовал боевиков с "победой" над Израилем.

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