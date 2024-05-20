Кто будет руководить Ираном после гибели Раиси и какие последствия это будет иметь: прогноз

После гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе страну ожидают далекоидущие последствия. В ближайшее время вице-президент Мохаммад Мохбер возьмет власть в свои руки, а выборы нового президента должны состоятся в течение 50 дней.

В то же время Иран может ожидать новая волна протестных движений. Об этом заявил ближневосточный корреспондент британского агентства Sky News Алистер Банколл.

По его словам, президент Раиси является вторым по значимости человеком в Иране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. После его смерти в Иране может вспыхнуть новые антиправительственные демонстрации. В Иране существует множество диссидентских группировок, в том числе ответвление "Исламского государства", которые могут попытаться воспользоваться этой ситуацией.

Корреспондент отметил, что Раиси не пользовался всеобщей популярностью в Иране, а президентом стал в 2021 году лишь со второго раза и только с явкой в ​​41% – самой низкой со времен революции 1979 года. При этом он прогнозирует, что преемником Раиси станет избранный кандидат Верховного лидера, который будет еще одним ультраконсервативным сторонником жесткой политики.

При этом в долгосрочной перспективе гибель президента Ирана будет иметь последствия для верховного лидера. Раиси считали одним из двух претендентов на смену аятолле Али Хаменеи после его смерти, вторым был сын Хаменеи Моджтаба.

В свою очередь издание Reuters отметило, что авиакатастрофа с президентом произошла на фоне растущего разногласия внутри Ирана по поводу ряда политических, социальных и экономических кризисов. Многие политические деятели Ирана сталкиваются с международным давлением из-за ядерной программы Тегерана и его военных связей с Россией во время войны против Украины.

В двойной политической системе Ирана, разделенной между духовным истеблишментом и правительством, именно 85-летний наставник Раиси Хаменеи, верховный лидер с 1989 года, обладает полномочиями по принятию решений по всем основным направлениям политики. В течение многих лет многие считали Раиси главным претендентом на место Хаменеи, который поддерживал основную политику Раиси.

Победа Раиси на тщательно организованных выборах в 2021 году поставила все ветви власти под контроль сторонников жесткой линии после восьми лет, когда пост президента занимал прагматик Хасан Роухани. Однако репутация Раиси была подорвана массовыми протестами против правления клерикала и неспособностью изменить экономику Ирана, подорванную западными санкциями.

Ранее сообщалось, что 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан вертолет, на борту которого находился президент страны Ибрагим Раиси, потерпел крушение. С ним также находились имам пятничной молитвы Тебриза Сейед Мохаммад-Али Аль-Хашем и министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян.

Напомним, в иранской провинции Восточный Азербайджан выявили место крушения вертолета, на борту которого 19 мая разбился президент страны Ибрагим Раиси. Борт полностью сгорел после жесткой посадки в горах, все пассажиры погибли. Туда прибили десятки спасательных групп.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Ирана Ибрагим Раиси известен как союзник российского диктатора Путина и террористической организации ХАМАС. Он заявлял о готовности быть "посредником" между РФ и Украиной, а также приветствовал боевиков с "победой" над Израилем.

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