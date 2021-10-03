В Грузии обнародовали первые результаты выборов: в пяти городах пройдет второй тур

В пяти самоуправляемых городах Грузии будет назначен второй тур выборов мэров – в Тбилиси, Батуми, Рустави, Поти и Кутаиси. По итогам голосования 2 октября там ни один кандидат не получил необходимой для для победы поддержки избирателей.

Речь идет как о представителях правящей партии "Грузинская мечта", так и оппозиционных политических сил. Официальные данные предоставила Центральная избирательная комиссия страны.

Так, после подсчета протоколов с 41,61% избирательных участков в Тбилиси действующий мэр от "Грузинской мечты", экс-футболист Каха Каладзе набрал 45,5% голосов. А Ника Мелия от "Единого национального движения" (ЕНД) – 34,13%.

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В Рустави, где подсчитали данные с 47,73% участков, кандидат от правящей партии Нино Лацабидзе получила 44,34% поддержки избирателей, а Давид Киркитадзе от ЕНД – 44,53%.

В Батуми кандидат от ЕНД Георгий Киртадзе имеет 42,34% голосов после подсчета данных с 32% участков, а представитель "Грузинской мечты" Арчил Чиковани – 41,49%.

В Поти и Кутаиси ни один из кандидатов также не набрал необходимых для победы голосов.

Отметим, что победившим на выборах в Грузии считается кандидат, который набрал более 50% голосов, иначе в конкретном городе или районе будет назначен второй тур. Он состоится через две недели после первого – то есть 16 октября.

Самоуправляемые города в Грузии – это те, у которых есть собственные органы самоуправления, тогда как другие подчиняются районным и региональным администрациям.

Напомним: по первым результатам экзит-полов относительно выборов в столице Грузии Тбилиси, которые были обнародованы после завершения голосования 2 октября, наибольшее количество голосов среди партий получила "Грузинская мечта". А политсила бывшего президента Михеила Саакашвили "Единое национальное движение" незначительно отставала.

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