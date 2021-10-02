Выборы в Грузии: правящая партия обошла политсилу Саакашвили. Результаты экзит-полов
Согласно первым результатам экзит-полов по выборам в столице Грузии Тбилиси, наибольшее количество голосов среди партий получила правящая "Грузинская мечта", партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" незначительно отстает. В гонке на пост мэра города лидирует бывший футболист Каха Каладзе с результатом 43%.
Такие результаты показал экзит-пол, проведенный компанией IPSOS, сообщает портал "Грузия онлайн". Отмечается, что на данный момент есть все основания считать, что в Тбилиси состоится второй тур выборов мэра.
Результаты экзит-пола следующие:
"Грузинская мечта" – 38,6%;
Единое национальное движение – 33%;
"За Грузию" – 7,6%;
"Гирчи – больше свободы" – 4,8%;
"Лела" – 4%;
"Для народа" – 2%;
Гирчи – 1,6%;
Граждане – 1,1%;
Европейская Грузия – 1%;
Лейбористская партия – 1%;
Альянс патриотов – 0,9%;
Третья Сила – 0,8%.
Также опубликованы результаты экзит-пола компании Edison Research по итогам выборов мэра:
Каха Каладзе, "Грузинская мечта" – 43%;
Ника Мелия, "Единое национальное движение" – 39%;
Георгий Гахар, "За Грузию" – 7%.
Однако данные IPSOS по выборам мэра показали другой результат:
Ника Мелия – 40,8%;
Каха Каладзе – 40,2%;
Георгий Гахар – 8,7%;
Анна Долидзе – 3,5%;
Анна Бибилашвили – 2,6%.
Отметим, выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли в субботу, 2 октября. Граждане голосовали за 64 мэров, а также 2068 членов 64 сакребуло – городских и муниципальных собраний. Мэры и городские советы избираются на четырехлетний срок.
Накануне выборов 1 октября в Грузии задержали экс-президента Михеила Саакашвили. О своем возвращении в Грузию политик сообщил ранее того же дня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Позже в сети опубликовали снимки задержания Саакашвили. На кадрах политик улыбается. По предварительным данным, Саакашвили поместили в тюрьму Рустави, неподалеку от Тбилиси.
Как заявила кандидат в мэры Кутаиси от партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе, Саакашвили приехал на родину, чтобы защитить голоса грузинов. Политика скоро якобы должны освободить.