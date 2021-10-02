Выборы в Грузии: правящая партия обошла политсилу Саакашвили. Результаты экзит-полов

Согласно первым результатам экзит-полов по выборам в столице Грузии Тбилиси, наибольшее количество голосов среди партий получила правящая "Грузинская мечта", партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" незначительно отстает. В гонке на пост мэра города лидирует бывший футболист Каха Каладзе с результатом 43%.

Такие результаты показал экзит-пол, проведенный компанией IPSOS, сообщает портал "Грузия онлайн". Отмечается, что на данный момент есть все основания считать, что в Тбилиси состоится второй тур выборов мэра.

Результаты экзит-пола следующие:

"Грузинская мечта" – 38,6%;

Единое национальное движение – 33%;

"За Грузию" – 7,6%;

"Гирчи – больше свободы" – 4,8%;

"Лела" – 4%;

"Для народа" – 2%;

Гирчи – 1,6%;

Граждане – 1,1%;

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Европейская Грузия – 1%;

Лейбористская партия – 1%;

Альянс патриотов – 0,9%;

Третья Сила – 0,8%.

Также опубликованы результаты экзит-пола компании Edison Research по итогам выборов мэра:

Каха Каладзе, "Грузинская мечта" – 43%;

Ника Мелия, "Единое национальное движение" – 39%;

Георгий Гахар, "За Грузию" – 7%.

Однако данные IPSOS по выборам мэра показали другой результат:

Ника Мелия – 40,8%;

Каха Каладзе – 40,2%;

Георгий Гахар – 8,7%;

Анна Долидзе – 3,5%;

Анна Бибилашвили – 2,6%.

Отметим, выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли в субботу, 2 октября. Граждане голосовали за 64 мэров, а также 2068 членов 64 сакребуло – городских и муниципальных собраний. Мэры и городские советы избираются на четырехлетний срок.

Накануне выборов 1 октября в Грузии задержали экс-президента Михеила Саакашвили. О своем возвращении в Грузию политик сообщил ранее того же дня.

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