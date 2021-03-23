Украина изменила правила въезда для иностранцев

В Украине, как и анонсировали, изменили правила пересечения границы для иностранцев. Теперь у них будут требовать справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, независимо от того, из страны с каким уровнем распространения коронавируса они будут прибывать.

Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабмина и вступили в силу 22 марта. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Лучше в их стране эпидситуация или хуже, но все они должны будут предоставить справку о проведенном тестировании методом ПЦР не позднее чем за 48 часов. И понятно – с отрицательным результатом", – подчеркнул он.

По словам главы Минздрава, такие карантинные ограничения действуют во всех государствах Европы, и Украина не является исключением.

"Сейчас на жесткие карантины переходят Германия, Франция и Польша. Ведь только разрыв цепочки передачи этой болезни может нас уберечь от COVID-19", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван топ-5 "незаезженных" стран для отдыха во время пандемии, среди которых, разумеется, нет Египта и Турции.