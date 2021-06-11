В Британии стартовал саммит G7: озвучены главные темы
На юго-западе Британии стартовал первый с момента начала пандемии COVID-19 саммит "Большой семерки" (G7) при личном участии лидеров государств. Он проходит с 11 по 13 июня на полуострове Корнуолл.
Участники будут обсуждать вопросы вакцинации против COVID-19, торговли, изменения климата и развития инфраструктуры. OBOZREVATEL рассказывает подробнее о повестке дня мероприятия.Пандемия коронавируса
Еще в средине января 2021 года британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о планах провести коронавирусный саммит "Группы семи", чтобы обсудить восстановление экономик после пандемии.
Сегодня же отмечается, что лидеры G7 должны объявить о новых поставках доз вакцин против COVID-19 государствам с низким доходом. Пока известно о намерении распределить не менее 1 миллиарда доз препаратов в течение 2022 года.
Политики надеются, что это поможет иммунизировать во всем мире 80% взрослого населения.Разрушительные действия России
Президент Европейского Совета Шарль Мишель на днях заявил, что страны "Большой семерки" едины во мнении относительно разрушительных действий Российской Федерации.
В частности, в Европейском Союзе осуждают незаконные провокационные поступки Кремля против государств-членов ЕС и за его пределами.
Мишель добавил, что Евросоюз считает Россию стороной конфликта в войне на Донбассе: "мы рассматриваем ее не как посредника, а как участника. Не признаем незаконной аннексии РФ Крыма и не будем".Королевский прием
Стоит отметить, что в первый день саммита лидеров Британии, Соединенных Штатов Америки, Канады, Германии, Франции, Японии и Евросоюза пригласили на торжественный прием с участием британской королевы Елизаветы II.
Мероприятие пройдет в крытом ботаническом саду Проект "Эдем" в историческом графстве Корнуолл.Переговоры Джонсона и Байдена
Премьер Британии Борис Джонсон и президент США Джо Байден уже провели личную встречу 10 июня. Первый появление демократа в Белом доме назвал "глотком свежего воздуха".
Лидеры подписали "Атлантическую хартию", закрепляющую стремление их стран работать совместно над решением основных проблем в мире. Речь идет об "основных вызовах столетия – кибербезопасность, новые технологии, глобальное здоровье и изменение климата".
Как сообщал OBOZREVATEL:
стороны переговоров на саммите G7 ранее подтвердили поддержку суверенитета Украины. Они пообещали следить за агрессией РФ.
Также министры иностранных дел стран "Большой семерки" призвали Россию отвести все свои войска от украинских границ.