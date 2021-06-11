В Британии стартовал саммит G7: озвучены главные темы

На юго-западе Британии стартовал первый с момента начала пандемии COVID-19 саммит "Большой семерки" (G7) при личном участии лидеров государств. Он проходит с 11 по 13 июня на полуострове Корнуолл.

Участники будут обсуждать вопросы вакцинации против COVID-19, торговли, изменения климата и развития инфраструктуры. OBOZREVATEL рассказывает подробнее о повестке дня мероприятия.

Еще в средине января 2021 года британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о планах провести коронавирусный саммит "Группы семи", чтобы обсудить восстановление экономик после пандемии.

Сегодня же отмечается, что лидеры G7 должны объявить о новых поставках доз вакцин против COVID-19 государствам с низким доходом. Пока известно о намерении распределить не менее 1 миллиарда доз препаратов в течение 2022 года.

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Политики надеются, что это поможет иммунизировать во всем мире 80% взрослого населения.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель на днях заявил, что страны "Большой семерки" едины во мнении относительно разрушительных действий Российской Федерации.

В частности, в Европейском Союзе осуждают незаконные провокационные поступки Кремля против государств-членов ЕС и за его пределами.

Мишель добавил, что Евросоюз считает Россию стороной конфликта в войне на Донбассе: "мы рассматриваем ее не как посредника, а как участника. Не признаем незаконной аннексии РФ Крыма и не будем".

Стоит отметить, что в первый день саммита лидеров Британии, Соединенных Штатов Америки, Канады, Германии, Франции, Японии и Евросоюза пригласили на торжественный прием с участием британской королевы Елизаветы II.

Мероприятие пройдет в крытом ботаническом саду Проект "Эдем" в историческом графстве Корнуолл.

Премьер Британии Борис Джонсон и президент США Джо Байден уже провели личную встречу 10 июня. Первый появление демократа в Белом доме назвал "глотком свежего воздуха".

Лидеры подписали "Атлантическую хартию", закрепляющую стремление их стран работать совместно над решением основных проблем в мире. Речь идет об "основных вызовах столетия – кибербезопасность, новые технологии, глобальное здоровье и изменение климата".

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