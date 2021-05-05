В G7 призвали Россию отвести войска от Украины и соблюдать "тишину" на Донбассе

Представители стран G7 призвали Россию отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска.

Соответствующее заявление сделали главы МИД государств "Большой семерки", передает "Интерфакс". "Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряжённости", – сказано в документе.

Также в G7 призвали "Россию и поддерживаемые ею военизированные формирования вернуться к соблюдению прекращения огня" на Донбассе.

Главы МИД заявили, что глубоко обеспокоены "сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России".

Уточняется, что это включает в себя наращивание вооруженных сил на границах Украины и в оккупированном Крыму, а также "ее злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации".

В то же время страны "группы семи" выразили готовность развивать сотрудничество с Россией в решении региональных и глобальных кризисов, в частности касательно проблемы изменения климата, защиты природы в Арктике, контроля вооружений, мирного и устойчивого развития.

"Мы подчеркиваем заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. В то же время мы продолжим наращивать совместные возможности, наши и наших партнеров для того, чтобы сдерживать поведение России, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере кибербезопасности и распространения дезинформации", – говорится в документе.

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