Активисты креативно встретили участников G7: надули Байдена и Джонсона и устроили борьбу за гигантский шприц. Фоторепортаж

В то время как лидеры "Большой семерки" приступают к работе на саммите G7 в британском графстве Корнуолл, активисты пытаются привлечь их внимание к проблемам, связанным с пандемией, неравенством и социальной несправедливостью, а также изменением климата. Делают они это разными способами: организуют перформансы, создают артобъекты, запускают дирижабли.

Так, активисты коалиции благотворительных организаций Crack the Crises рядом с местом проведения саммита отправили в плавание надувные фигуры президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Бориса Джонсона, призывая лидеров G7 "выйти из кризиса '' и построить новое общество – устойчивое, экологически чистое и справедливое.

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Также в Корнуолле на вершине скалы у залива Карбис, Сент-Айвс, появилась скульптура, изображающая лидеров G7, сделанная из выброшенных электроприборов, вышедших из строя. Она выполнена в стиле мемориала на горе Рашмор в американском штате Южная Дакота, где высечены изображения президентов США.

По словам автора этого артобъекта художника Джо Раша, его произведение – это посыл для лидеров саммита, который демонстрирует нарастающую угрозу электронных отходов на планете.

"Давайте попробуем делать вещи, которые мы сможем ремонтировать, которые прослужат дольше, давайте не будем каждый раз покупать новые, а найдем способ обходиться старыми, прежде чем мы будем погребены под всем этим", – призвал автор.

Отметим, что по данным ООН, ежегодно во всем мире образуется 53 миллионов тонн электронных отходов, а к 2050 году их количество увеличится более чем вдвое.

Вблизи города Фалмут (Корнуолл) участники кампании Peoples Vaccine Alliance организовали перформанс, в котором показали лидеров G7, которые борются за вакцину COVID-19. Так, Джо Байден и Эммануэль Макрона противостоят Борису Джонсону и другим лидерам G7 в драке за гигантский шприц.

Президент США Джо Байден - единственный лидер G7, поддержавший отказ от права интеллектуальной собственности на вакцины, которые позволили бы массовому производству вакцинировать мир. Удастся ли договорятся в этом лидерам G7 на 47-м саммите – является одним из ключевых вопросов.

Напомним, на юго-западе Британии стартовал саммит "Большой семерки" (G7) – первый с момента начала пандемии COVID-19. Он проходит при непосредственном участии лидеров государств с 11 по 13 июня на полуострове Корнуолл.