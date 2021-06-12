Саммит G7 начался с курьезов: в СМИ собрали 13 смешных фото важной встречи политиков в Британии

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Саммит G7

Журналисты собрали 13 показательных фотографий из первого дня саммита Большой семерки, который прошел в Великобритании. Это курьезные снимки как самих лидеров стран G7 и членов их семей, так и протестующих активистов.

Репортаж из Карбис-Бэй (графство Корнуолл) опубликовала журналистка The Guardian Ханна Джейн Паркинсон. "На этих саммитах очень редко что-то достигается. Самое лучшее в них – это возможность посмеяться над фотографиями", – указала она.

Первый кадр, которым захотела поделится журналистка – это премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время поездки в начальную школу Сент-Исси и маленькая девочка, которая сидела возле него.

Видео дня

Журналистка пошутила, что "этот бедный ягненок явно был принесен в жертву фотографии".

Борис Джонсон рядом с маленькой девочкой

Второй кадр – это куртка Джилл Байден, первой леди США, а точнее – надпись "Любовь" на спине.

Отмечается, что в сети распространяется мнение, якобы этот элемент одежды жена Джо Байдена выбрала не спроста – надпись якобы является ответом бывшей первой леди Америки Мелании Трамп. Последняя появилась на публике в куртке, украшенной надписью "Мне правда все равно, а?".

Джилл Байден

Подметила журналистка и канадского премьер-министра Джастина Трюдо, который решил сменить образ и немного отрастил волосы.

Паркинсон пошутила, что не знает, когда Трюдо "начал трансформироваться в Лоуренса Ллевелин-Боуэна" – британскую телевизионную звезду и "консультанта по стилю".

Трюдо
Лоуренс Ллевелин-Боуэн

Появление на публике Ангелы Меркель и ее мужа, профессора университета Иоахима Зауэра корреспондентка назвала кадром из культового фильма Квентина Тарантино "Бешеные псы".

Меркель выбрала для встречи яркий пиджак

Следующая фотография удивила журналистку не только оригинальной стеной, на фоне которой стояли политики, но и позой главы США Байдена.

Так, на снимке кажется, что он "дает мудрый совет" Джонсону, поэтому и держит свою руку на плече британского премьера.

Джонсон и Байден

На другой фотографии Джилл Байден давала комментарий журналистам на фоне низкого забора, хотя на первый взгляд кажется, будто бы женщина непропорционально огромная, а ограждение – стандартной высоты.

"Оптическая иллюзия" с Джилл Байден

"Это самая неудобная фотография всех времен, но в ней есть что-то милое. Обычно групповые фотографии G7 со столами делаются в величественных обеденных залах с золотыми люстрами и белоснежными скатертями, но здесь у нас есть президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Европейского совета Шарль Мишель, Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги, которые теснятся вокруг стола для пикника.

У него почти наверняка шаткая ножка и липкая поверхность. Он примерно вдвое меньше, чем должен быть. Настоящий британский опыт", – пошутила корреспондентка.

Пикник Большой семерки

Еще одно курьезное фото – протестующие в костюмах. "О, и если вам интересно, не военный корабль ли это на заднем фоне, – то да. Потому что это страна, в которой мы живем", – отметила британка.

Протест активистов

Вторая группа протестующих пыталась убедить японское правительство прекратить сжигание угля к 2030 году. "Я искренне считаю это весьма убедительным", – пошутила Паркинсон.

Охранник обнимал человека в костюме
Пикачу выставили политикам требования

"Я не совсем понимаю логику размещения срубленного пня в центре саммита, частично посвященного сохранению окружающей среды", – добавила корреспондентка.

Пень поставили между креслами

"Наконец – слава богу за приезд Брижит Макрон, жены Эммануэля, которая всегда является самым интересным человеком на саммитах G7.

Вчера ее не было видно; я быстро обнаружила, что она в Париже тусовалась со звездой французского футбола Килианом Мбаппе. Как видите, она не выглядит довольной, что ее оттуда утащили, а выражение лица можно описать только как "снова это дерьмо", – едко высказалась журналистка.

Брижит Макрон

На последнем забавном фото – ребенок, упал у воды.

The Guardian

Как писал OBOZREVATEL, первый день первого с момента начала пандемии COVID-19 саммита "Большой семерки" (G7) при личном участии лидеров государств прошел на юго-западе Британии 11 июня. Детальнее об этом можно почитать по ссылке.

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