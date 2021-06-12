Саммит G7 начался с курьезов: в СМИ собрали 13 смешных фото важной встречи политиков в Британии
Журналисты собрали 13 показательных фотографий из первого дня саммита Большой семерки, который прошел в Великобритании. Это курьезные снимки как самих лидеров стран G7 и членов их семей, так и протестующих активистов.
Репортаж из Карбис-Бэй (графство Корнуолл) опубликовала журналистка The Guardian Ханна Джейн Паркинсон. "На этих саммитах очень редко что-то достигается. Самое лучшее в них – это возможность посмеяться над фотографиями", – указала она.
Первый кадр, которым захотела поделится журналистка – это премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время поездки в начальную школу Сент-Исси и маленькая девочка, которая сидела возле него.
Журналистка пошутила, что "этот бедный ягненок явно был принесен в жертву фотографии".
Второй кадр – это куртка Джилл Байден, первой леди США, а точнее – надпись "Любовь" на спине.
Отмечается, что в сети распространяется мнение, якобы этот элемент одежды жена Джо Байдена выбрала не спроста – надпись якобы является ответом бывшей первой леди Америки Мелании Трамп. Последняя появилась на публике в куртке, украшенной надписью "Мне правда все равно, а?".
Подметила журналистка и канадского премьер-министра Джастина Трюдо, который решил сменить образ и немного отрастил волосы.
Паркинсон пошутила, что не знает, когда Трюдо "начал трансформироваться в Лоуренса Ллевелин-Боуэна" – британскую телевизионную звезду и "консультанта по стилю".
Появление на публике Ангелы Меркель и ее мужа, профессора университета Иоахима Зауэра корреспондентка назвала кадром из культового фильма Квентина Тарантино "Бешеные псы".
Следующая фотография удивила журналистку не только оригинальной стеной, на фоне которой стояли политики, но и позой главы США Байдена.
Так, на снимке кажется, что он "дает мудрый совет" Джонсону, поэтому и держит свою руку на плече британского премьера.
На другой фотографии Джилл Байден давала комментарий журналистам на фоне низкого забора, хотя на первый взгляд кажется, будто бы женщина непропорционально огромная, а ограждение – стандартной высоты.
"Это самая неудобная фотография всех времен, но в ней есть что-то милое. Обычно групповые фотографии G7 со столами делаются в величественных обеденных залах с золотыми люстрами и белоснежными скатертями, но здесь у нас есть президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Европейского совета Шарль Мишель, Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги, которые теснятся вокруг стола для пикника.
У него почти наверняка шаткая ножка и липкая поверхность. Он примерно вдвое меньше, чем должен быть. Настоящий британский опыт", – пошутила корреспондентка.
Еще одно курьезное фото – протестующие в костюмах. "О, и если вам интересно, не военный корабль ли это на заднем фоне, – то да. Потому что это страна, в которой мы живем", – отметила британка.
Вторая группа протестующих пыталась убедить японское правительство прекратить сжигание угля к 2030 году. "Я искренне считаю это весьма убедительным", – пошутила Паркинсон.
"Я не совсем понимаю логику размещения срубленного пня в центре саммита, частично посвященного сохранению окружающей среды", – добавила корреспондентка.
"Наконец – слава богу за приезд Брижит Макрон, жены Эммануэля, которая всегда является самым интересным человеком на саммитах G7.
Вчера ее не было видно; я быстро обнаружила, что она в Париже тусовалась со звездой французского футбола Килианом Мбаппе. Как видите, она не выглядит довольной, что ее оттуда утащили, а выражение лица можно описать только как "снова это дерьмо", – едко высказалась журналистка.
На последнем забавном фото – ребенок, упал у воды.
Как писал OBOZREVATEL, первый день первого с момента начала пандемии COVID-19 саммита "Большой семерки" (G7) при личном участии лидеров государств прошел на юго-западе Британии 11 июня. Детальнее об этом можно почитать по ссылке.