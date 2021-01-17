Премьер Британии объявил о коронавирусном саммите G7: названа дата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о планах провести 11-13 июня 2021 года саммит "Группы семи" (G7) при личном участии глав государств. Главной темой для обсуждения станет восстановление экономик после пандемии COVID-19.

Это впервые примерно за два года лидеры семи ведущих экономик мира смогут пообщаются в очном формате. Как пишет DW, форум пройдет на юго-западе Англии – в приморском поселке Карбис Бэй в Корнуолле.

Отмечается, что саммит должен посетить Джо Байден, который к тому времени уже около полугода будет занимать пост президента США. При этом встреча станет последней в таком формате для Ангелы Меркель в должности канцлера Германии. По приглашению главы британского правительства, участие также примут лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи.

По словам Джонсона, он намерен использовать председательство Лондона, которое тот получил по ротации, чтобы способствовать глобальным процессам в вопросе восстановления экономик после пандемии.

"Коронавирус, несомненно, – это самая разрушительная сила из виденных последними поколениями и величайшее из испытаний для современного миропорядка. В процессе восстановления предстоит задействовать дух открытости, чтобы создать лучшее будущее", – отметил премьер Британии.

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