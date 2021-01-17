Премьер Британии объявил о коронавирусном саммите G7: названа дата
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о планах провести 11-13 июня 2021 года саммит "Группы семи" (G7) при личном участии глав государств. Главной темой для обсуждения станет восстановление экономик после пандемии COVID-19.
Это впервые примерно за два года лидеры семи ведущих экономик мира смогут пообщаются в очном формате. Как пишет DW, форум пройдет на юго-западе Англии – в приморском поселке Карбис Бэй в Корнуолле.
Отмечается, что саммит должен посетить Джо Байден, который к тому времени уже около полугода будет занимать пост президента США. При этом встреча станет последней в таком формате для Ангелы Меркель в должности канцлера Германии. По приглашению главы британского правительства, участие также примут лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи.
По словам Джонсона, он намерен использовать председательство Лондона, которое тот получил по ротации, чтобы способствовать глобальным процессам в вопросе восстановления экономик после пандемии.
"Коронавирус, несомненно, – это самая разрушительная сила из виденных последними поколениями и величайшее из испытаний для современного миропорядка. В процессе восстановления предстоит задействовать дух открытости, чтобы создать лучшее будущее", – отметил премьер Британии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп отложил проведение саммита "Большой семерки" до осени 2020 года, но выразил желание пригласить на него Россию.
В ответ на это Канада и Европа выступили против возврата России в G7 из-за Украины.
В Британии поставили категоричное условие возвращения России в G7.
В Германии выступили против возвращения России в состав "Большой семерки".
Вскоре и в самой РФ заверили, якобы не хотят возвращаться в G7.
В итоге против возвращения России в G7 из-за Украины выступили и в США.