Страны G7 поддержали Украину и пообещали следить за агрессией России

На саммите "Большой семерки" (G7) в Лондоне стороны подтвердили поддержку суверенитета Украины и заявили, что продолжат следить за российской агрессией.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан "на полях" саммита обсудили Россию, Украину, а также ситуацию в Чаде, Камеруне и Ливане. Об этом сообщает сайт американского Госдепа.

"Госсекретарь и министр иностранных дел также подтвердили неизменную поддержку суверенитета Украины со стороны США и Франции, согласились внимательно следить за агрессией РФ против Украины", – отмечается в сообщении.

Кроме этого, Блинкен вместе с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом обсудили Украину и строительство российского газопровода "Северный поток-2". Глава немецкого МИД тоже подчеркнул важность поддержки украинского государства перед лицом российской агрессии.

"Госсекретарь США выразил решительную оппозицию "Северном потоку-2". Он и Маас подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", – говорится в сообщении.

Отметим: британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что страны "Большой семерки" на саммите рассмотрят предложение по разработке механизма быстрого реагирования на российскую пропаганду и дезинформацию. По его словам, Британия, которая в этом году является главой в G7, призывать участников эффективнее бороться с пропагандой, распространяемой из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе США заявили о необходимости усиления давления на Российскую Федерацию, чтобы она выполняла свои обязательства. Среди прочего – прекратила конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма.