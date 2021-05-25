Девушку Протасевича арестовали на 2 месяца: в Беларуси ее обвиняют в нескольких преступлениях

Россиянку Софию Сапегу, снятую с самолета в Минске вместе с журналистом Романом Протасевичем, подозревают в совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года. Сперва она была задержана на 72 часа, а 25 мая ей избрали меру пресечения – содержание под стражей на срок 2 месяца.

Об этом сообщил адвокат девушки Александр Филанович, передает Telegram-канал "Беларусь головного мозга". "Сегодня [25 мая] был допрос Софии. Ее подозревают в совершении уголовно-наказуемого деяния... Место содержания подозреваемой – СИЗО КГБ", – сказал он.

Как говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел России Марии Захаровой на сайте МИД РФ, белорусская сторона подтвердила российскому посольству факт задержания Сапеги "в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси".

"По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении", – говорила ранее Захарова.

По ее словам, в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями Сапеги и рекомендовал им квалифицированную юридическую помощь адвоката "с богатым опытом защиты прав российских граждан".

"Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время", – добавила спикер МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси 23 мая вместе с журналистом Романом Протасевичем была задержана его девушка – София Сапега. Она тоже была пассажиром самолета авиакомпании Ryanair, который экстренно посадили в аэропорту "Минск".

Ей 23 года, она гражданка России. В литовском Европейском государственном университете девушка изучает международное право и право Европейского Союза.