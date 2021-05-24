Отец Протасевича назвал его задержание терактом

Отец задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича назвал хорошо спланированной акцией спецслужб инцидент с самолетом, вынужденным приземлиться в Беларуси, когда задерживали его сына. Мужчина сравнил произошедшее с террористическим актом.

Об этом Дмитрий Протасевич рассказал в интервью "Радыё Свобода". Известно, что семья блогера, опасались политического преследования из-за его деятельности, давно выехала за границу.

"Абсурдность того, что мы наблюдаем, в том, что все это происходит в XXI веке, в самом сердце Европы. Но как бывший солдат скажу, что эта операция была продуманной, четко готовилась не один день, а даже недели", – отметил он.

Мужчина предположил, что, возможно, все планировалась и не только спецслужбами Беларуси. По его словам, операция была масштабной, чтобы нарушить все правила международного сотрудничества".

"Многие СМИ называют это террористическим актом. Я полностью согласен. Теракт ужасен не потому, что он произошел, а из-за его последствий. И они намного хуже, чем сам теракт. Мы очень переживаем из-за того, что происходит с нашим сыном", – подчеркнул Протасевич-старший.

Он признался, что семья не знает, где сейчас Роман и что с ним, но надеется на лучшее. Родственники журналиста не в Беларуси, поскольку "находиться там пока невозможно". Отец Романа признал, что это связано с деятельностью сына.

"Мы за границей 8 месяцев. Опасались политического преследования… Меня недавно лишили титула, когда я несколько месяцев был за границей. Получается, я там – что-то непопулярное у режима. Это своего рода агония, так относится к военным, офицерам, которые прослужили не один год, чтобы уберечь страну от внешних и внутренних угроз. Но, к сожалению, есть как есть", – подытожил Дмитрий Протасевич.

Как сообщал OBOZREVATEL:

белорусского журналиста и основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании.

Был опубликован скриншот сообщений Протасевича, в которых он рассказал, что неизвестный мужчина следил за ним еще в Афинах.

Непризнанный резидент Беларуси Лукашенко никак не прокомментировал инцидент и задержание журналиста, однако в пресс-службе Министерства обороны страны заявили, мол, военные действовали по протоколу.