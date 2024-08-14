В Бангладеш беглого премьера обвинили в умышленном убийстве

В Бангладеш начали уголовное расследование против бывшего премьер-министра Шейх Хасини. Ее считают причастной к убийству полицией мужчины на протестах в стране.

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Имеются в виду последние протесты в столице Бангладеш, которые длились несколько недель и привели к смене правительства. Как сообщает BBC, также под следствием находятся шесть других высокопоставленных чиновников из правительства Шейх Хасини.

В свою очередь беглая чиновницв призвала провести расследование, кто организовал протесты, которые привели к ее отставке. В своем первом публичном заявлении после того, как она сбежала в Индию, бывший премьер не только призвала "определить причастных", но и "наказать их соответствующим образом".

Адвокат Мамун Миа, подавший в суд на чиновницу от имени неназванного частного лица, заявил, что суд в Дакке обязал полицию принять "дело об убийстве обвиняемыми лицами". Это первый шаг к началу уголовного расследования по законам Бангладеш.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле студенты Бангладеш вышли на акцию протеста против правил принятия на государственную службу. Протестующие подожгли здание государственной телерадиокомпании и десятки припаркованных рядом авто.

Полиция прибегла к жестким мерам пресечения, в том числе к стрельбе. В стране ввели комендантский час, а количество жертв на протестах по состоянию на конец июля почти достигло полутора сотен.

"Более 400 человек были убиты во время недельных студенческих демонстраций, кульминацией которых стали требования отставки Гасины. Многие были расстреляны полицией именно по ее приказу", – утверждает британский национальный вещатель.

Верховный суд Бангладеш удовлетворил требование студентов. И в начале августа премьер Бангладеш Шейх Хасини подала в отставку и сбежала на военном вертолете в Индию. В стране сформировано временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед Юнус.

Шейх Хасини Вазед 1947 года рождения была бангладешским премьером дважды, с 1996 по 2001, и с 2009 по 2024 годы. Она является дочерью Муджибуры Рахмана, первого президента независимого Бангладеша, которого в стране именуют "отцом нации".

Несмотря на все национальные лозунги Хасини Вазед, ее дети давно покинули Бангладеш. Так, ее первый сын Саджиб Вазед (он, кстати, является одним из лидеров партии, с которой Хасини Вазед выиграла последние выборы) вместе с женой и дочерью проживает в Виргинии, США. А дочь Саима Вазед Путул живет в Торонто. Причем ее муж – сын бангладешского министра из правительства Шейх Хасини. А племянница Хасини Тулип Сиддик живет в Лондоне (в качестве лейбористки ее избрали в палату представителей).

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