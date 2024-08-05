Премьер-министр Бангладеш подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов: что происходит

На фоне массовых протестов премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и сбежала из страны на вертолете. Тем временем митингующие разгромили ее резиденцию, заняли здание парламента и разбили статую Шейха Муджибура Рахмана – первого президента страны и отца Шейх Хасины.

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По информации News18, экс-лидер Бангладеш покинула резиденцию в Дакке вместе со своей сестрой и прибыла в индийский город Агартала. Предполагается, что после этого онаотправится в Нью-Дели, а далее – в Лондон, запросив политическое убежище у Великобритании.

Об отставке Хасины граждан уведомил главнокомандующий армией Вакер-Уз-Заман. В телевизионном обращении он заявил, что сформирует временное правительство.

"Страна переживает революционный период. Я обещаю вам всем, что справедливость наступит за все убийства и несправедливости. Мы просим вас верить в армию страны", – сказал он.

Протесты в Бангладеш, в ходе которых около 250 человек погибли, начали студенты в прошлом месяце. Причиной стали квоты на государственные должности.

Власти пытались подавить массовые акции. В Дакке полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих, ввела комендантский час, а премьер распорядилась отключить мобильный интернет в стране. Наблюдались также проблемы со связью.

Несмотря на это, антиправительственные настроения только нарастали. 5 августа активисты провели марш к Дакке вопреки общенациональному комендантскому часу, чтобы заставить Хасину уйти в отставку.

Почему в Бангладеш восстали против Шейх Хасины

Шейх Хасине Вазед 79 лет, и она уже 15 лет находилась у власти. Политик побеждала на выборах в 2008, 2014, 2018 и 2024 годах.

За время ее правления экономика Бангладеш стала одной из самых быстрорастущих в регионе, опередив даже Индию. Однако, как передает BBC, росло беспокойство, что Хасина становится все более автократической, а ради экономического успеха власти жертвуют демократией и правами человека. Оппозиция неоднократно жаловалась на репрессии.

Основная оппозиционная националистическая партия Бангладеш (BNP) в 2014 и 2024 годах даже бойкотировала выборы, заявив, что свободное и честное голосование при тогдашней власти было невозможным.

Последним толчком к протестам стало то, что местный суд возобновил квоты на государственные должности для родных ветеранов, воевавших за независимость страны от Пакистана в 1971 году.

Следует отметить, что около 18 миллионов молодых бангладешцев не могут найти работу. Выпускники университетов сталкиваются с более высоким уровнем безработицы, чем их менее образованные сверстники.

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