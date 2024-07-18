В Бангладеш тысячи студентов вышли на акции протеста, произошли столкновения с полицией, есть погибшие: что происходит

В городе Дакка, столице Бангладеш, тысячи студентов, вооруженных палками и камнями, вышли на акции протеста, в результате чего произошли столкновения с вооруженной полицией. Катализатором недовольства молодежи стало отключение властями некоторых услуг мобильного интернета для подавления протестов, в которых на этой неделе уже погибли около 10 человек.

Видео дня

Об этом сообщило издание Reuters. Протестующие требуют, чтобы государство прекратило резервировать 30% государственных рабочих мест для семей воевавших в войне за независимость от Пакистана в 1971 году.

Отмечается, что нынешние протесты являются самыми большими со времени переизбрания премьер-министра Шейха Хасины на четвертый срок. Их вызвал высокий уровень безработицы среди молодежи – почти пятая часть 170-миллионного населения не имеет работы или даже образования.

Как пишут медиа со ссылкой на главного врача городской больницы Дакки Мизанура Рахмана, в результате столкновений в четверг, 18 июля, по меньшей мере 4 человека погибли и сотни получили ранения.

В то же время министр юстиции Анисул Хак заявил, что правительство готово к переговорам с протестующими. Ранее полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих возле университетского кампуса Дакки, а власти отключили некоторые услуги мобильного интернета, пытаясь ограничить демонстрации.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина выступила с телевизионным обращением в среду вечером, в котором осудила смертельное насилие во время протестов. Она сказала, что будет проведено судебное расследование, и виновные в смерти будут привлечены к ответственности.

Власти Бангладеш приказали закрыть средние школы, университеты и исламские семинарии по всей стране на неопределенный срок. Для охраны порядка в несколько городов также были направлены военизированные подразделения.

Как пишет DW, студенты в Бангладеш недовольны системой квот в университетах. Согласно ей, более половины должностей государственных служащих зарезервированы по отдельным группам. Например, 30% государственных должностей зарезервировано для членов семей ветеранов, воевавших в освободительной войне против Пакистана в 1971 году. В Бангладеш их обычно называют "борцами за свободу". Другим группам, таким, как женщины и инвалиды, предоставляется меньший процент.

Система квот блокирует престижные должности в государственной службе, к которым стремятся многие студенты. Протестующие отмечают, что не видят логики в том, чтобы покидать государственные должности за внуками людей, воевавших в освободительной войне более 50 лет назад.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июня в Израиле вспыхнули антиправительственные протесты. Тысячи людей вышли на улицы, требуя заключить соглашение с ХАМАС о возвращении заложников, до сих пор удерживаемых террористами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!