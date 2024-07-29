В Бангладеше продолжаются студенческие протесты: количество жертв почти достигло полутора сотен. Фото

Почти 150 человек погибли во время протестов против квот в Бангладеш. Правительство страны подтвердило эту информацию.

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Об этом сообщает местный вещатель en.somoynews.tv. Протестующие требуют, чтобы государство прекратило резервировать 30% государственных рабочих мест для семей воевавших в войне за независимость от Пакистана в 1971 году.

"Мы можем подтвердить 147 смертей из больниц и других источников", – заявил министр внутренних дел Асадуззаман Хан СМИ в городе Дакка в воскресенье, 28 июля.

Впрочем, отвечая на вопрос о количестве погибших во время протестов студентов, он сказал, что пока точная цифра неизвестна. Он настаивал на том, что детективное отделение взяло под стражу координаторов протеста по квоте из соображений безопасности.

"Они будут уволены, когда ситуация улучшится", – сказал он.

Нападения, вандализм и поджоги также происходили в стране во время протестов против квоты. Для того чтобы взять ситуацию под контроль, были привлечены подразделения BGB.

Правительство ввело бессрочный общенациональный комендантский час, начиная с 20 июля, и вызвало армию. Комендантский час в стране постепенно ослабляется. Кроме того, правительство возобновило услуги мобильного Интернета во второй половине дня, 28 июля, после 11 дней перерыва.

Квотный протест

В 2018 году после студенческих протестов правительство Бангладеша отменило систему квот на государственные должности 9-13 классов. Пятьдесят шесть процентов должностей было зарезервировано для определенных групп: 30% для борцов за свободу, 10% для женщин, 10% для районов, 5% для меньшинств и 1% для инвалидов.

Беспорядки вспыхнули после того, как студенты выступили против квот на государственные должности. Речь идет о 30% мест, зарезервированных для семей боровшихся за независимость от Пакистана в войне 50 лет назад. Демонстрации также подпитываются высоким уровнем безработицы среди молодежи.

Высший суд 5 июня 2024 признал шаг правительства незаконным, но сказал, что оно может реформировать систему, если захочет.

10 июля Апелляционный отдел выдал четырехнедельный статус-кво по решению Высокого суда. Но ужесточение студенческих протестов и десятки смертей заставили правительство перенести дату слушания.

21 июля Верховный суд постановил забрать 93% кандидатов из списка заслуг. Остальные были зарезервированы для потомков борцов за свободу (5%), инвалидов, членов трансгендерных и коренных общин.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате студенческих протестов в Даке произошли столкновения между активистами и вооруженной полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ, пытаясь ограничить демонстрации. В стране ввели комендантский час

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