В Бангладеш продолжаются студенческие протесты: в стране ввели комендантский час

В столице Бангладеш Дакке ввели комендантский час после того, как в результате студенческих протестов на прошлой неделе там погибли по меньшей мере 114 человек. В городе закрыли все предприятия и учреждения и разрешили работать только экстренным службам.

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Об этом сообщило издание Reuters. Ограничения ослабили на два часа с полудня в субботу, чтобы позволить людям совершить покупки и завершить другие дела. Комендантский час продлится до 10 утра воскресенья, когда правительство оценит ситуацию.

С четверга, 18 июля, в Бангладеш также приостановили работу интернета и текстовых сообщений, отрезав страну от мира.

"Отключить страну с почти 170-миллионным населением от интернета – это радикальный шаг, которого мы не видели со времен египетской революции 2011 года", – считает Джон Хайдеманн, главный научный сотрудник отдела сетевой и кибербезопасности в Институте информационных наук Университета Витерби.

Он пояснил, что отключение интернета означало, что многие не смогли оплатить счета за электроэнергию и остались без света.

Общенациональные беспорядки вспыхнули после того, как студенты выступили против квот на государственные должности. Речь идет о 30% мест, зарезервированных для семей боровшихся за независимость от Пакистана в войне 50 лет назад. Правительство Хасины отменило систему квот в 2018 году, но суд возобновил ее в прошлом месяце. Демонстрации также подпитываются высоким уровнем безработицы среди молодежи.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате студенческих протестов в Дакке произошли столкновения между активистами и вооруженной полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ, пытаясь ограничить демонстрации.

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