Революция в Бангладеш: армия объявила о формировании временного правительства

После того, как премьер Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и сбежала из страны, главнокомандующий армией генерал Вакер-Уз-Заман обратился к нации. Он объявил, что в государстве будет сформировано временное правительство.

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Об этом пишет Reuters. Генерал, занявший свой пост только 23 июня, провел переговоры с лидерами основных политических партий, за исключением правящей "Лиги Авами".

В скором времени он должен встретиться с президентом Мохаммадом Шахабуддином, чтобы обсудить дальнейший путь страны.

"Страна переживает революционный период. Я обещаю вам всем, мы восстановим справедливость касательно всех убийств и несправедливости. Мы просим вас верить в армию страны. Пожалуйста, не возвращайтесь на путь насилия, а вернитесь к ненасильственным и мирным путям", – призвал главнокомандующий.

Представитель военного ведомства сообщил, что комендантский час будет действовать с полуночи понедельника до 6 утра вторника, после чего все школы, фабрики, колледжи и университеты будут открыты. Правительство Хасины ранее ввело бессрочный комендантский час с вечера воскресенья и трехдневный общий выходной с понедельника.

Напомним, что на фоне массовых протестов премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и сбежала из страны на вертолете. Тем временем митингующие разгромили ее резиденцию, заняли здание парламента и разбили статую Шейха Муджибура Рахмана – первого президента страны и отца Шейх Хасины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В городе Дакка, столице Бангладеш, тысячи студентов, вооруженных палками и камнями, вышли на акции протеста, в результате чего произошли столкновения с вооруженной полицией. Люди требовали, чтобы государство прекратило резервировать 30% государственных рабочих мест для семей тех, кто воевал в войне за независимость от Пакистана в 1971 году.

– Вскоре в стране ввели комендантский час, а количество жертв по состоянию на конец июля почти достигло полутора сотен.

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