'Устранение стратегических угроз': глава минобороны Израиля заявил об уничтожении сирийского флота

Обстрел сирийского города-порта Латакия совершенный ракетными кораблями ВМС Израиля в ночь на 10 декабря, полностью уничтожил сирийский военный флот. Израильские военные продолжают масштабную операцию, направленную на "устранение стратегических угроз" своей стране.

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Уничтожение флота Сирии подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он также отметил, что израильские войска закрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами.

Напомним, что первый удар по Латакии был совершен еще 9 декабря. Целью первой атаки были склады ракет, системы ПВО, объекты производства оружия и объекты химического оружия.

"За последние дни Армия обороны Израиля атаковала и уничтожила стратегические объекты, угрожающие государству Израиль. Кто пойдет по стопам Асада, закончит, как Асад. Мы не позволим экстремистским исламским террористическим группировкам угрожать Израилю", – заявил Кац.

По его словам, с момента падения режима Асада военные ЦАХАЛ нанесли удары по 320 стратегическим целям в Сирии, уничтожив оружие, которое "могло попасть в руки враждебных элементов", в том числе боевиков "Хезболлы".

Военная операция по уничтожению оружия армии режима Асада в Израиле назвали "Башанская стрела" – по библейскому названию региона, где сейчас в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами базируются солдаты ЦАХАЛ.

По словам Каца, уже уничтожено более 70% "стратегического военного потенциала" бывшего режима Асада.

Военные Израиля утверждают, что на ракетных складах в Латакии были снаряды большой дальности, ракеты "Скад", крылатые ракеты, ракеты "берег-море" и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля также нанесла удары по нескольким объектам, связанным с производством и хранением химического оружия.

После падения режима Асада ЦАХАЛ заявил, что отслеживает любое вооружение в Сирии и работает над тем, чтобы не допустить его попадания к террористам "Хезболлы" или "любой другой враждебной силе, которая может угрожать Израилю".

Однако военные Израиля заявляют, что не принимают и не будут непосредственно участвовать в войне в Сирии и проводят только оборонные операции.

В Армии обороны Израиля ранее заявили, что внимательно следят за событиями в Сирии, потому что готовятся к тому, чтобы дать отпор угрозам, которые могут возникнуть со стороны сирийских повстанцев.

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