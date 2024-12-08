Израиль ввел войска в 'буферную зону' на территории Сирии: в ЦАХАЛе объяснили причину

ЦАХАЛ разместил подразделения в буферной зоне и других стратегически важных местах, чтобы обеспечить безопасность общины Голанских высот и граждан Израиля.

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Об этом сообщила Армия обороны Израиля. Там добавили, что ЦАХАЛ не вмешивается в события в Сирии.

"Согласно оценке ситуации после недавних событий в Сирии, включая вход вооруженного персонала в буферную зону, ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне и в нескольких других местах, необходимых для его защиты, чтобы обеспечить безопасность общины Голанских высот и граждане Израиля." ЦАХАЛ будет продолжать действовать, сколько будет необходимо, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население", – говорится в сообщении.

В свою очередь издание The Times Of Israel пишет, что министр по делам диаспоры Амихай Чикли из правящей партии "Ликуд" заявил, что Израилю следует установить контроль над буферной зоной на границе с Сирией, созданной в 1974 году, и предостерег о возможных последствиях падения режима Башара Асада в Сирии.

Он отметил, что ситуация в Сирии "не повод для празднования" и что "в конце концов, большая часть Сирии теперь контролируется дочерними организациями "Аль-Каиды" и ИГИЛ".

Амихай Чикли отмечает, что хорошей новостью является укрепление позиций курдов и расширение их влияния на северо-востоке страны, в частности в регионе Дейр-эз-Зор. По мнению министра, Израиль должен восстановить контроль над вершиной Гермона и создать новый оборонительный рубеж на основе линии разграничения 1974 г. года, не допуская джихадистов в поселения вблизи израильской границы.

Напомним, сирийские повстанцы 8 декабря заявили, что столица страны "теперь свободна от Башара Асада", а командование армии известило офицеров, что 24-летнее авторитарное правление президента закончилось. Ранее сирийский лидер вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, после чего стали распространяться сообщения, якобы его самолет разбился.

Утром в воскресенье тысячи людей на автомобилях и пешком собрались на главной площади столицы, размахивая руками и скандируя о свободе.

Как сообщал OBOZ.UA, Повстанческие силы в Сирии утром 8 декабря объявили Дамаск "свободным", утверждая, что президент Башар Асад покинул столицу. Глава правительства страны якобы заявил о готовности передать власть мирным путем.

Президент США Джо Байден пристально следит за ситуацией в Сирии. События там, повлекшие падение режима диктатора Башара Асада, администрация Байдена назвала "чрезвычайными". Белый дом также поддерживает постоянную связь с региональными партнерами.