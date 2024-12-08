'Очень внимательно следим за ситуацией': Израиль готовит планы реагирования на угрозы из-за событий в Сирии

Израильские военные внимательно следят за событиями в Сирии. Они готовятся к тому, чтобы дать отпор угрозам, которые могут возникнуть со стороны сирийских повстанцев.

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В частности, Армия обороны Израиля усилила развертывание своих подразделений вдоль границы, включая разведывательные подразделения. Также были укреплены наземные и воздушные силы, повышена общая готовность в секторе. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля.

В субботу, 7 декабря, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви вместе с членами Форума Генерального штаба и командиром 210-й дивизии провел оценку ситуации и утвердил оборонительные и наступательные планы этой дивизии.

"Мы следим за тем, чтобы местные группировки не направляли свои действия против нас – у нас очень сильная наступательная и оборонительная реакция. Параллельно мы не вмешиваемся в события в Сирии, работаем над тем, чтобы сорвать и предотвратить угрозы в этом регионе, и готовим планы на разные варианты развития событий", – сказал Халеви.

Отмечается, что Армия обороны Израиля исполнена решимости не допустить никаких нарушений суверенитета государства Израиль.

"Мы должны проводить оценку ситуации каждые несколько часов. В этой ситуации каждое событие определяет новый стандарт и вызывает изменения. Чтобы понимать, как развиваются события, мы очень внимательно следим за ситуацией, используя все наши возможности для сбора разведданных", – сообщил начальник Генерального штаба.

По его словам, основное внимание уделяется наблюдению за перемещениями и интересами Ирана – это главный приоритет Израиля. На втором месте по распределению внимания расположены местные группировки, берущие под контроль территорию Сирии. ЦАХАЛ оценивает их действия, поведение и уровни сдерживания, а также обеспечивает то, чтобы они ошибочно не направляли свои действия против Израиля.

"Если такая ситуация действительно возникнет, последует наступательный ответ, подкрепленный очень сильными оборонными ответами. Мы должны быть готовы как к наступлению, так и к обороне", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 декабря сирийские повстанцы заявили, что они пытаются оцепить столицу страны Дамаск и уже начали "финальную фазу" операции. СМИ также писали о том, локальные бои уже идут в окрестностях сирийской столицы.

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