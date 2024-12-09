Под прицелом военно-морские силы: Израиль нанес авиаудар по сирийскому порту Латакия. Фото и видео

В понедельник, 9 декабря, Израиль нанес авиаудар по порту Латакия в Сирии. Целью атаки были военно-морские объекты, принадлежавшие режиму Башара Асада.

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Об этом сообщила израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel. А в сети обнародовали кадры удара израильской авиации по порту.

После падения режима Асада ЦАХАЛ нанес десятки ударов по Сирии, уничтожив оружие, которое, как опасается Израиль, может попасть в руки вражеских сил.

Целями авиаударов были склады ракет, системы ПВО, объекты производства оружия и объекты химического оружия.

ЦАХАЛ также уничтожил самолеты, вертолеты и танки, принадлежавшие армии режима Асада.

Напомним, израильские военные готовятся дать отпор угрозам, которые могут возникнуть со стороны сирийских повстанцев. В частности, ЦАХАЛ усилил развертывание своих частей вдоль границы, включая разведывательные подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии, чтобы они не смогли восстановить свою позицию после падения правительства сирийского диктатора Башара Асада. Только за воскресенье, 8 декабря, американские силы нанесли десятки ударов.

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