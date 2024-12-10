'Чтобы не попали в руки экстремистов': Израиль заявил, что наносит удары по вероятным объектам химического оружия в Сирии

Военно-воздушные силы Израиля нанесли десятки авиаударов по военным объектам на территории Сирии. Среди объектов, подвергшихся атакам, оказался исследовательский центр, который, по предварительной информации, связан с производством химического оружия.

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Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщило ВВС со ссылкой на сирийский СМИ. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), которая базируется в Великобритании, проинформировала, что за последние несколько дней по военным объектам было нанесено более 100 ударов.

Также под израильскую атаку попал объект в Дамаске, который, как утверждает организация, использовался иранскими учеными для разработки ракет.

Позже министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подтвердил, что ВВС страны наносят авиаудары по Сирии, чтобы уничтожить предполагаемые места хранения химического оружия и ракет.

Он объяснил, что это делается для того, чтобы остановить попадание оружия "в руки экстремистов".

Агенство пишет, что неизвестно, где и сколько химического оружия находится в Сирии, но считается, что бывший президент Башар Асад хранил его запасы.

Сирия подписала Сертификат ОЗХО о запрещении химического оружия в 2013 году, через месяц после химической атаки на пригороды Дамаска с применением нервно-паралитического вещества зарин, в результате которой погибло более 1400 человек.

Кадры жертв, содрогающихся в агонии, потрясли мир. Западные государства заявили, что атака могла быть осуществлена ​​только правительством, но Асад обвинил оппозицию.

Несмотря на то, что ОЗХО и ООН уничтожили все 1300 тонн химикатов, заявленных сирийским правительством, атаки с применением химического оружия в стране все еще продолжались. Анализ BBC, проведенный в 2018 году, подтвердил, что в период с 2014 по 2018 год химическое оружие применялось в гражданской войне в Сирии не менее 106 раз.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что ЦАХАЛ временно взяли под контроль демилитаризованную буферную зону на Голанских высотах, заявив, что соглашение 1974 года о разъединении с Сирией "рухнуло" с захватом страны повстанцами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Армии обороны Израиля ранее заявили, что внимательно следят за событиями в Сирии. Они готовятся к тому, чтобы дать отпор угрозам, которые могут возникнуть со стороны сирийских повстанцев.

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