Указал на важность поддержки Украины: в Белом доме раскрыли детали встречи Байдена с Трампом

В среду, 13 ноября, избранный президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с действующим лидером страны Джо Байденом. Последний отметил важность поддержки Украины для национальной безопасности США.

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Байден продолжит приводить аргументы о необходимости помощи Украине как в частном, так и в публичном порядке. Об этом во время брифинга в Белом доме журналистам рассказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает "Голос Америки".

"Президент Байден указал на мнение о том, что поддержка Соединенными Штатами Украины на постоянной основе в интересах нашей национальной безопасности", – сказал он.

Салливан объяснил: одной из причин такой позиции нынешней администрации является убеждение в том, что "сильная, стабильная Европа, которая противостоит агрессорам и диктаторам, дает отпор агрессии – имеет жизненно важное значение для того, чтобы мы не были вовлечены непосредственно в войну".

В прошлом веке на европейском континенте такое уже происходило дважды.

Советник также подчеркнул, что американские инвестиции в Украину – это не просто денежные средства, которые забирают у налогоплательщиков и передают другой стране. Эти сотни тысяч и миллионы долларов инвестируются в работу американцев, производящих американское оружие, которое отправляют в Украину.

"В американское оружие, которое мы создаем, чтобы расширить нашу собственную промышленную базу и наш собственный военный потенциал для сдерживания других противников по всему миру", – добавил чиновник.

Он подчеркнул, что в переходный период ответственность команды национальной безопасности – передать новой команде информацию, которая есть на сегодняшний день, и подготовить Украину к возможным переговорам.

Приоритетом, по словам Салливана, является "поставить Украину в сильнейшую возможную позицию на поле боя, чтобы Украина была в сильнейшей возможной позиции за столом переговоров на время обсуждения соглашения".

Напомним: во время встречи Трампа и Байдена речь шла о передаче власти. Демократ пообещал, что она пройдет плавно. Он заверил, что сделает все возможное, "чтобы убедиться, что вам будет удобно", обращаясь к избранному президенту.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначит нового главу Нацразведки. Ведомство возглавит бывшая демократка, а сейчас республиканка Тулси Габбард, известная тем, что продвигала ИПСО Кремля о биолабораториях в Украине.

– Также Трамп объявил, что выдвигает сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря. В апреле сенатор голосовал против выделения Украине $61 млрд.

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