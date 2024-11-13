Трамп объявил своего кандидата в госсекретари: он голосовал против выделения помощи Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря. В апреле сенатор голосовал против выделения Украине $61 млрд.

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Об этом говорится в распространенном кампанией Трампа заявлении. Политик подчеркнул, что Рубио будет "сильным защитником нашей нации, настоящим другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не отступает перед нашими противниками".

Напомним, что сейчас эту должность занимает Энтони Блинкен. Будущий госсекретарь в следующем году должен быть утвержден Конгрессом.

Марко Рубио уже отреагировал на решение Трампа на своем аккаунте в соцсети Х. Он поблагодарил Трампа за доверие и заявил, что "возглавлять Государственный департамент США – это огромная ответственность".

"Как государственный секретарь, я буду работать каждый день, чтобы выполнять его программу внешней политики. Под руководством президента Трампа мы обеспечим мир через силу и всегда будем ставить интересы американцев и Америки превыше всего. Я с нетерпением жду поддержки моих коллег в Сенате США, чтобы президент имел свою команду по национальной безопасности и внешней политике, когда он вступит в должность 20 января", – написал сенатор.

Ранее СМИ писали, что во время предвыборной кампании Трамп рассматривал Рубио как кандидата на должность вице-президента, однако остановился на кандидатуре Джей Ди Венса.

53-летний Марко Рубио работает в Сенате с 2010 года. Он считается одним из "ястребов" Республиканской партии во внешнеполитических вопросах и выступает за жесткий подход в отношении Китая, Ирана и России.

В недавних интервью он говорил, что война в Украине должна быть урегулирована в ближайшее время путем переговоров, и Киев не может рассчитывать на возвращение захваченных россиянами территорий.

Ранее Рубио голосовал против долгожданного в Украине законопроекта, от которого зависело выделение $61 млрд в поддержку Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, республиканцы избрали нового лидера своего большинства в Сенате. Им стал 63-летний политик Джон Тун.

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