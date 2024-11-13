В среду, 13 ноября, стало известно о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп назначит главу Нацразведки. Ведомство возглавит Тулси Габбард.

Видео дня

Об этом говорится в распространенном кампанией Трампа заявлении. Стоит отметить, что Габбард известна тем, что продвигала ИПСО Кремля о биолабораториях в Украине.

Что известно о новой главе Нацразведки

Тулси Габбард 43 года. Она – офицер, ветеран войны в Ираке. Выступает против политики военного вмешательства США в дела стран. В частности, она подвергает критике аспекты американской политики в Ираке, Ливии и Сирии.

В 2017 году тайно посетила Сирию и встретилась с сирийским президентом Башаром Асадом, чем вызвала резкую критику. В 2012 году Габбард заявила, что всегда была противницей войны в Ираке и что американцам не нужно было вводить туда войска.

Также Тулси Габбард заявила о том, что "США много лет провоцировала Путина", и что в Украине 25 опасных биолабораторий, которые могут выпускать смертельные патогены.

Ранее Габбард представляла Демократическую партию, но покинула ее ряды из-за ряда разногласий по ключевым вопросам, в частности о поддержке Украины и поддержала Трампа на выборах.

Напомним, что в 2023 году российская пропаганда активизировала свою агентуру в американском политикуме. А именно ренегатов Демократической партии.

Отмечалось, что основным ретранслятором украинофобии должен стать Тулси Габбард. И хотя она на тот момент уже не была демократкой, а стала перебежчицей в лагерь противников, да еще и лагерь "трампистов", на нее возложат обязанности по формированию антиукраинского пула в Демпартии из-за имеющихся контактов.

13 ноября новоизбранный президент США Дональд Трамп также объявил, что выдвигает сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря. В апреле сенатор голосовал против выделения Украине $61 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, республиканцы избрали нового лидера своего большинства в Сенате. Им стал 63-летний политик Джон Тун.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!