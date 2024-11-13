Переход власти в США будет 'максимально мягким': Байден и Трамп встретились в Белом доме. Видео

Действующий президент США Джо Байден и избранный его преемник Дональд Трамп 13 ноября провели встречу в Овальном кабинете Белого дома. Речь, в частности, шла о передаче власти.

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О встрече лидеров США сообщили многие ведущие издания, в частности The Washington Pos, Sky News. и CNN. Трансляцию встречи вживую с переводом вело "Общественное"

В начале встречи Байден поздравил Трампа "с возвращением".

"Добро пожаловать, с возвращением", – сказал он новоизбранному президенту США, который вступит в свою должность в январе 2025 года.

Джо Байден пообещал Трампу плавную передачу власти. Он заверил, что сделает все возможное, чтобы убедиться, что вам будет удобно.

"Политика – это жесткий и во многих случаях не очень приятный мир. Но сегодня этот мир приятен. И этот переход максимально мягкий, я это очень ценю", – сказал Дональд Трамп.

Белый дом анонсировал встречу действующего и избранного президентов 9 ноября. Проведение такой встречи является традицией, знаменующей начало мирной передачи власти.

Издания отмечают, что Дональд Трамп посетил Белый дом по приглашению Джо Байдена. Их встреча состоялась через неделю после объявления результатов выборов и проходит на фоне кадровых решений Трампа по комплектованию своей новой администрации. В то время, когда оба президента общались в Овальном кабинете, республиканцы в Сенате проводили выборы нового лидера.

Как сообщал OBOZ.UA:

Трамп решил назначить Илона Маска главой Департамента эффективности правительства. Вместо этого главу Пентагона Трамп решил отдать телеведущему Fox News Питу Гегсету, который в прошлом был участником боевых действий в составе американской армии, и, по мнению новоизбранного президента, "обладает соответствующей внешностью".

Ранее Трамп объявил Майка Волтца советником по национальной безопасности. Он в свое время голосовал против выделения помощи Украине.

А госсекретарем в новой администрации, вероятно, станет сенатор Марко Рубио. В своих недавних интервью он заявлял, что Украине необходимо "искать мирное урегулирование с Россией, а не сосредотачиваться на возвращении всех территорий, захваченных Россией за последнее десятилетие". Также Рубио голосовал против помощи Украине.

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