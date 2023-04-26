Удалось вывезти три группы граждан: в МИД раскрыли подробности эвакуации из Судана. Фото

Украина 24-26 апреля смогла эвакуировать из зоны боевых действий в Судане три группы граждан. Спасены 83 украинца, 4 члена их семей из Судана и 51 иностранец.

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Еще пятеро украинцев удалось эвакуировать в Египет, а трое спасены в координации с правительством Германии. О ходе эвакуации рассказал спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, по состоянию на 26 апреля удалось эвакуировать 91 гражданина Украины из Судана, где сейчас идут боевые действия.

"МИД Украины в сотрудничестве с другими ведомствами продолжает операцию по спасению украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий в Судане. За 24-26 апреля дипломаты эвакуировали три группы граждан: 83 украинцев и 4 суданцев – членов их семей, а также 51 иностранца (граждан Грузии, Перу, Канады и Сент-Киттс и Невис). 64 изъявили желание вернуться на Родину. Ожидается, что они сегодня прибудут чартерным рейсом в Польшу и будут доставлены в Украину", – отметил Николенко.

Он также рассказал, что четвертую группу из 5 украинцев удалось утром 26 апреля вывезти автобусом на территорию Египта, в настоящее время они уже находятся в безопасности. Еще трое наших сограждан украинские дипломаты смогли эвакуировать в координации с правительством Германии.

"Продолжаем мониторить развитие ситуации в сфере безопасности и принимать меры для обеспечения безопасности наших граждан в Судане. В случае их желания эвакуироваться, МИД и посольство Украины в Египте окажет им максимальное содействие. Ни одного украинца в Судане не бросим на произвол судьбы", – заверил Николенко.

Напомним, 15 апреля стало известно о попытке военного переворота в Судане. Там начались столкновения между регулярной армией и группировкой "Сил оперативной поддержки", в столице страны – городе Хартум – раздавались взрывы.

Группировка "Силы оперативной поддержки" утром 15 апреля заявила, что якобы взяла под свой контроль президентский дворец, резиденцию командующего армией и международный аэропорт Хартума. Также группировка обвинила регулярную армию в том, что военные якобы первыми напали. Позже организаторы государственного переворота заявили, что захватили аэропорты в северном городе Мерове и в Эль-Обейде на западе Судана.

Впоследствии стало известно, что во время столкновений в Судане погибли три сотрудника ООН, также сообщалось, что там было совершено покушение на посла ЕС.

По состоянию на 24 апреля жертвами столкновений в Судане стали 420 человек. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал стороны к прекращению огня, однако 26 апреля в Судане возобновились боевые действия, несмотря на достигнутые договоренности.

С 24 апреля Украина проводит эвакуацию своих граждан из Судана.