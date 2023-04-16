Во время столкновений в Судане погибли три сотрудника ООН, есть пострадавшие

15 апреля в Судане начались столкновения между регулярной армией и группировкой "Силы оперативной поддержки". В столице страны – городе Хартум раздалось несколько взрывов. Сообщалось, что это попытка государственного переворота. 16 апреля стало известно, что во время столкновений погибли три сотрудника ООН. Также есть двое пострадавших.

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Об этом заявила исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн. По ее словам, все трое людей погибли 15 апреля в Кабкабии, Северный Дарфур.

"Я потрясена и убита горем в связи с трагической гибелью трех сотрудников ВПП в субботу, 15 апреля, в результате насилия в Кабкабии, Северный Дарфур, когда они выполняли свои обязанности по спасению жизней на переднем крае глобального голодного кризиса. В том же инциденте были ранены два сотрудника ВПП. Мы проинформировали семьи этих преданных своему делу членов команды и поддерживаем их и всю нашу семью ВПП в это время катастрофы. Любая гибель людей на гуманитарной службе неприемлема, и я требую немедленных шагов, чтобы гарантировать безопасность тех, кто остается", – заявила Маккейн.

Она подчеркнула, что работники по оказанию помощи всегда нейтральны и никогда не должны становиться мишенью. Потому что угрозы им делают невозможным безопасную и эффективную работу в стране и выполнение критически важной работы ВПП.

Кроме того, известно, что в другом инциденте один самолет Службы гуманитарных воздушных перевозок ООН (UNHAS), управляемый ВПП, был серьезно поврежден в международном аэропорту Хартума во время перестрелки, которая произошла 15 апреля. Это очень серьезно повлияло на способность ВПП перемещать гуманитарных работников и помощь внутри страны.

"Пока мы анализируем меняющуюся ситуацию с безопасностью, мы вынуждены временно приостановить все операции в Судане. ВПП стремится помогать суданскому народу, столкнувшемуся с острой нехваткой продовольствия, но мы не можем выполнять свою работу по спасению жизней, если безопасность наших команд и партнеров не гарантирована", – добавила Маккейн.

Она акцентировала, что все стороны должны прийти к соглашению, которое обеспечит безопасность гуманитарных работников на местах и ​​позволит продолжать доставку жизненно важной гуманитарной помощи народу Судана.

"Они остаются нашим главным приоритетом", – резюмировала директор ВПП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о захвате граждан Украины в качестве заложников повстанцами Судана. Однако она не подтвердилась. Члены экипажа в аэропорту Хартума были экстренно выведены под покровительство и опеку почетного консула нашей страны.

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