Украина организует эвакуацию своих граждан из Судана: подробности

Украина организует эвакуацию своих граждан из Судана. На данный момент уже сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну.

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Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он отметил, что ведомства держит на особом контроле вопрос обеспечения безопасности украинских граждан в Судане.

"МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства сейчас принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий. В частности, сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Поддерживаем также связь с международными партнерами", – добавил Николенко.

Он также указал, что в МИДе смогут рассказать больше деталей об эвакуации, как только это будет безопасно для граждан.

Отмечается, что для получения консульской помощи украинцы в Судане могут обращаться к:

Посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или по электронной почте: [email protected]; или

Почётного консульства Украины в Хартуме: +249 91 230 2520; или

МИД Украины: +380442381588 или по электронной почте: [email protected]

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что беспорядки в Судане начались через полтора года после государственного переворота, когда возникла борьба между регулярной армией во главе с генералом Абдель Фаттам аль-Бурханом и военизированной группировкой "Силы оперативной поддержки", которой руководит генерал Мохаммед Хамдан Дагало.

15 апреля в Судане начались столкновения между регулярной армией и группировкой "Силы оперативной поддержки". В столице страны – городе Хартум раздалось несколько взрывов. Сообщалось о новой попытке государственного переворота.

Все попытки прекращения огня не имели успеха. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуми проблемы с водой, электричеством и топливом, а также нехватка продуктов и лекарств.

18 апреля стало известно, что на посла ЕС в Судане было совершено нападение в собственной резиденции. Международные лидеры еще раз призывали к прекращению столкновения, но тщетно.

В результате столкновений армии Судана с "Силами оперативной поддержки" погибли по меньшей мере 420 человек, среди которых 264 мирных жителя. Ранения в результате боевых действий получили 3700 человек.

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