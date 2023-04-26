В Судане возобновились боевые действия, несмотря на договоренности о прекращении огня

В Судане вечером вторника, 25 апреля, возобновились боевые действия между суданскими вооруженными силами и группировкой "Силы оперативной поддержки" (RSF). Это произошло не смотря на то, что сроком на три дня в Судане было объявлено о прекращении огня.

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Об этом сообщило издание Reuters. Как отмечается, перемирие должно было начаться в полночь вторника.

Однако, вечером в Омдурмане была слышна стрельба и взрывы. Регулярная армия использовала беспилотники для обстрела позиций RSF, сообщил корреспондент издания. Армия также использовала дроны, чтобы попытаться отбросить бойцов с нефтеперерабатывающего завода в Бахри.

Специальный представитель ООН по Судану Волкер Пертес во время заседания Совбеза ООН сказал, что режим прекращения огня "кажется, пока соблюдается на некоторых участках". В то же время он заявил, что ни одна из сторон не проявила готовности к "серьезным переговорам". По его словам, участники конфликта думают, что могут обеспечить военную победу.

Издание также сообщило, что начиная с 15 апреля, когда в Судане начались столкновения между армией и RSF, боевые действия превратили жилые районы в поля сражений. В результате авиаударов и артиллерийских ударов по меньшей мере 459 человек погибли, более 4 тысяч получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 апреля в Судане начались столкновения между регулярной армией и группировкой "Силы оперативной поддержки". В столице страны, городе Хартум, раздалось несколько взрывов. Сообщалось о новой попытке государственного переворота.

– Все попытки установить перемирие не имели успеха. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, а также нехватка продуктов и лекарств.

– 18 апреля на посла ЕС в Судане было совершено нападение в собственной резиденции. Международные лидеры еще раз призывали к прекращению столкновения, но тщетно.

– 25 апреля стало известно, что из Судана эвакуировали 87 украинцев – в основном это авиационные специалисты. Спасенные граждане находятся в безопасности на территории Египта.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о договоренности о прекращении огня в Судане сроком на три дня. Это уже третье за девять дней боев объявление о перемирии, предыдущие два были сорваны.