Стрельба и взрывы: в Судане пытаются совершить военный переворот. Подробности

В Судане начались столкновения между регулярной армией и группировкой "Силы оперативной поддержки". В столице страны – городе Хартум прогремело несколько взрывов.

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Попытки переворота произошли после того, как между регулярной суданской армией, возглавляемой генералом Абдель Фаттахом аль-Бураном, и военизированной группировкой "Силы оперативной поддержки" под руководством генерал-лейтенанта Мохамеда Хамдана, существенно выросла напряженность. Об этом сообщает Reuters (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Группировка "Силы оперативной поддержки" с утра 15 апреля заявила, что якобы взяла под свой контроль президентский дворец, резиденцию командующего армией и международный аэропорт Хартума. Также группировка обвинила регулярную армию в том, что они якобы первыми напали. Позже организаторы государственного переворота заявили, что захватили аэропорты в северном городе Мерове и в Эль-Обейде на западе Судана.

В свою очередь командование регулярной армии заявило, что военно-воздушные силы проводят операции против "Сил оперативной поддержки". Очевидцы сообщают, что в столице Судана видели бронетехнику и слышали огонь из тяжелого оружия возле штабов армии и группировки "Силы оперативной поддержки".

Также известно, что столкновения произошли в жилых кварталах, из-за чего пострадали мирные жители.

Напомним, осенью 2022 года в западноафриканской стране Буркина-Фасо военные отстранили от власти президента Поля-Анри Дамибу, захватившего власть в январе 2022 года. Это уже второй военный переворот в стране за год.

Ранее сообщалось, что в октябре 2021 года вооруженные силы Судана задержали премьер-министра и еще нескольких правительственных чиновников. Многие политики назвали это попыткой военного переворота.

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