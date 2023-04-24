Жертвами столкновений в Судане стали 420 человек. Боррель призвал стороны к прекращению огня

В результате столкновений армии Судана с "Силами оперативной поддержки" погибли по меньшей мере 420 человек, среди которых 264 мирных жителя. Ранения в результате боевых действий получили 3700 человек.

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Об этом сообщает издание Al-Hadath со ссылкой на данные ВОЗ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель через Twitter призвал стороны конфликта прекратить огонь.

Боррель сообщил о переговорах с Абдель Фаттам аль-Бурханом и генералом Мухаммадом Хаманом Даглом, в ходе которых призвал стороны конфликта к прекращению огня.

"Также настаивал на необходимости защиты гражданского населения и обеспечения безопасной эвакуации граждан ЕС", – приоткрыл он занавес переговоров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что беспорядки в Судане начались через полтора года после государственного переворота, когда возникла борьба между регулярной армией во главе с генералом Абдель Фаттам аль-Бурханом и военизированной группировкой "Силы оперативной поддержки" под управлением генерала Мохамеда Хамдана Дагало.

15 апреля в Судане начались столкновения между регулярной армией и группировкой "Силы оперативной поддержки". В столице страны – городе Хартум раздалось несколько взрывов. Сообщалось о новой попытке государственного переворота.

Все попытки прекращения огня не имели успеха. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, а также нехватка продуктов и лекарств.

18 апреля стало известно, что на посла ЕС в Судане было совершено нападение в собственной резиденции. Международные лидеры еще раз призывали к прекращению столкновения, но тщетно.

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