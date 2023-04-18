В Судане покушались на посла ЕС, количество убитых достигло 180: что происходит в стране

В Судане продолжается попытка военного переворота. В настоящее время в результате столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF погибло не менее 180 человек.

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Об этом сообщает издание CNN. Кроме того, стало известно, что на посла ЕС в Судане было совершено нападение в собственной резиденции.

Международные лидеры призвали к прекращению столкновения.

Посол Европейского союза в Судане подвергся нападению в своей резиденции в Судане. Об этом заявил в понедельник главный дипломат блока Жозеп Боррель.

"Несколько часов назад на посла ЕС в Судане было совершено нападение в его собственной резиденции", — написал Боррель в Twitter, не предоставив дополнительных подробностей об инциденте, который он назвал "грубым нарушением Венской конвенции".

Он добавил, что "безопасность дипломатических помещений и персонала является основной обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву".

Боррель также сказал, что ЕС работает над тем, чтобы убедить руководство двух соперничающих сторон "рассмотреть гуманитарную паузу" в Судане.

Как сообщал OBOZREVATEL,

– 15 апреля в Судане начались столкновения между регулярной армией и группировкой "Силы оперативной поддержки". В столице страны – городе Хартум раздалось несколько взрывов. Сообщается о попытке государственного переворота.

– в сети появилась информация о захвате граждан Украины в качестве заложников повстанцами Судана. Однако она не подтвердилась. Члены экипажа в аэропорту Хартума были экстренно выведены под покровительство и опеку почетного консула нашей страны.

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