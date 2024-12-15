Участвовали в подготовке военного положения: в Южной Корее задержали действующего и бывшего руководителей военной разведки

В Южной Корее правоохранители задержали одновременно нынешнего и бывшего руководителей Агентства военной разведки. Разведчики задержаны в ходе расследования попытки введения президентом военного положения в стране.

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Как отмечает Yonhap, задержаны действующий командующий военной разведкой генерал-майор Мун Сан Хо, и его предшественник генерал Но Сан Вон. Специальная следственная группа полиции заявила, что задержанные считаются сообщниками президента Юна Сок Йоля.

В частности, действующего руководителя военной разведки подозревают в том, что он отдал приказ своим подчиненным военным взять под контроль офис Национальной избирательной комиссии (находится в Гвачхоне к югу от Сеула) после того, как президент Юн Сок Йоль объявил военное положение.

Поскольку военные прибыли к избирательной комиссии уже через две минуты после объявления военного положения, следствие считает, что глава разведки знал о планах президента заранее. Не исключено, что "Мун Сан Хо причастен к подготовке планов президента".

Но Сан Вон считается причастным к делу потому, что он является помощником министра обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 декабря президент Южной Кореи официально объявил введение военного положения в стране. Причиной стало то, что в парламенте решили объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору; Юн Сок Йоль утверждал, что импичментом угрожают и лично.

Всего военное положение в стране продержалось всего шесть часов. Парламент Южной Кореи отменил его.

А уже 8 декабря Юн Сок Йолю сообщили о подозрении в государственной измене и злоупотреблении властью. Главнокомандующий армией и министр обороны (помощником которого работал Но Сан Вон) был отстранен от должностей.

Импичмент Юн Сок Йолю таки был объявлен. Интересно, что парламентарии смогли это сделать только со второй попытки.

Отмену военного положения, начало расследования обстоятельств его введения и импичмент президенту жители Южной Кореи встречали на улицах стихийными митингами поддержки законодателей.

Сам Юн Сок Йоль заявил, что искренне сожалеет о том, что вызвал обеспокоенность общественности объявлением военного положения. Также президент пообещал не предпринимать таких попыток снова.

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