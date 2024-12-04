Министр обороны Южной Кореи подал в отставку: что сейчас происходит в стране

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен заявил, что именно он предложил президенту Юн Сок Йолю объявить военное положение, и извинился перед гражданами за "путаницу". Он также объявил о готовности подать в отставку.

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Об этом сообщает южнокорейское издание Newscj. По его словам, внутриполитическая ситуация и ситуация с безопасностью остаются сложными, но военные будут поддерживать национальную оборону и общественную безопасность, сохраняя устойчивую боевую готовность.

"Я чувствую полную ответственность и прошу прощения за то, что вызвал путаницу и беспокойство по поводу военного положения", – отметил Ким Йон Хен в сообщении журналистам.

Он отметил, что сам предложил президенту Юн Сок Йолю объявить военное положение.

"Я взял на себя ответственность за всю ситуацию и выразил благодарность президенту. Все солдаты, исполнявшие обязанности по вопросам военного положения, следовали указаниям министра", – добавил министр.

Напомним, что 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил военное положение, обвинив оппозицию в "антигосударственной деятельности". Парламент проголосовал за отмену этого решения, а военные пытались арестовать лидеров оппозиции. В то же время Кабинет министров одобрил отмену военного положения, которое длилось всего 6 часов.

В среду, 4 декабря, шесть оппозиционных партий подали законопроект об импичменте президента после того, как законодатели заблокировали объявление военного положения. Законопроект подписали 190 депутатов от оппозиции и один независимый депутат, без поддержки ни одной из правящих партий.

Оппозиционные партии планируют представить проект на пленарном заседании парламента в четверг, а голосование может пройти в пятницу или субботу.

По закону предложение об импичменте должно быть вынесено на голосование в пределах 24-72 часов после представления на пленарном заседании. Представитель Партии восстановления Кореи Шин Чанг Сик отметил, что еще не решено, будут ли голосовать "сразу" или позже, в течение следующих 72 часов. Для принятия предложения об импичменте необходимо большинство в две трети голосов. Из 300 депутатов Национальной ассамблеи оппозиции нужно будет привлечь восемь голосов от правящей Партии власти народа, чтобы принять законопроект.

Как сообщал OBOZ.UA, объявление военного положения в Южной Корее нанесло удар по национальной валюте и местному фондовому рынку. Кроме того, оно спровоцировало обвал и среди криптовалют, поскольку этот тип активов приобрел значительную популярность в стране.

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