"Защита демократии": в Южной Корее тысячи митингующих требуют отставки президента
4 декабря в Южной Корее впервые за 45 лет тысячи людей в разных регионах вышли на улицы с требованием отставки президента Юн Сок Йоля. Протесты охватили такие крупные города как Сеул, Гванчжу, Тэгу, Чхунчхон, Пусан и другие.
Об этом сообщило агентство Yonhap News Agency. Как отметило издание, протест инициировала крупнейшая профсоюзная группа Южной Кореи.
Протестующие заявили, что "будут бастовать, пока президент не уйдет в отставку".
Митингующие обвиняют президента в том, что он нарушил конституцию, объявив военное положение, обвиняют в подрыве демократии и нарушении гражданских прав.
В то же время глава правящей партии Южной Кореи назвал "трагической" попытку президента продлить свою политическую жизнь, объявив военное положение в стране, и призвал привлечь к ответственности всех причастных к попытке осуществить военный переворот.
Протесты проходят в разных регионах Южной Кореи.
Так, в Гванчжу собралось более 1300 человек. Они призывают сохранить демократические ценности. Лидеры выступали с заявлениями о необходимости остановить автократию и обеспечить свободу будущим поколениям.
Приблизительно такое же количество людей вышли на митинг в Чеджу. Акции прошли и в Пусане, Тегу и других городах.
Люди зажгли фонарики и скандируют "Юн Сок Йоль в отставку" и "Арестуйте виновного в военном перевороте"
Самая большая акция протеста прошла в Сеуле. В центре столицы на митинг вышли десятки тысяч человек. Протестующие назвали объявление военного положения "преступлением против демократии" и заявили, что президент нарушает конституционный порядок ради собственных политических интересов.
Организаторы акций говорят, что демонстрации будут продолжаться в ближайшие дни, охватывая все большее количество регионов.
Как сообщал OBOZ.UA:
В ночь с 3 на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль ввел военное положение, которое стало самым коротким за всю историю страны, продлив всего шесть часов. Юн обвинил оппозицию в парализации работы правительства и блокировании парламента. На самом же деле, не имея большинства в парламенте, зная, что оппозиция вынашивает идею его импичмента, Юн Сок Йоль пытался вернуть себе власть, объявив военное положение в стране.
В Сеуле начались стычки между гражданами и правоохранителями. Однако напряженная ситуация продолжалась недолго. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Во время голосования резолюцию поддержали 190 депутатов, при том, что в парламенте насчитывается 300 членов.
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