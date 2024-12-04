'Защита демократии': в Южной Корее тысячи митингующих требуют отставки президента

4 декабря в Южной Корее впервые за 45 лет тысячи людей в разных регионах вышли на улицы с требованием отставки президента Юн Сок Йоля. Протесты охватили такие крупные города как Сеул, Гванчжу, Тэгу, Чхунчхон, Пусан и другие.

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Об этом сообщило агентство Yonhap News Agency. Как отметило издание, протест инициировала крупнейшая профсоюзная группа Южной Кореи.

Протестующие заявили, что "будут бастовать, пока президент не уйдет в отставку".

Митингующие обвиняют президента в том, что он нарушил конституцию, объявив военное положение, обвиняют в подрыве демократии и нарушении гражданских прав.

В то же время глава правящей партии Южной Кореи назвал "трагической" попытку президента продлить свою политическую жизнь, объявив военное положение в стране, и призвал привлечь к ответственности всех причастных к попытке осуществить военный переворот.

Протесты проходят в разных регионах Южной Кореи.

Так, в Гванчжу собралось более 1300 человек. Они призывают сохранить демократические ценности. Лидеры выступали с заявлениями о необходимости остановить автократию и обеспечить свободу будущим поколениям.

Приблизительно такое же количество людей вышли на митинг в Чеджу. Акции прошли и в Пусане, Тегу и других городах.

Люди зажгли фонарики и скандируют "Юн Сок Йоль в отставку" и "Арестуйте виновного в военном перевороте"

Самая большая акция протеста прошла в Сеуле. В центре столицы на митинг вышли десятки тысяч человек. Протестующие назвали объявление военного положения "преступлением против демократии" и заявили, что президент нарушает конституционный порядок ради собственных политических интересов.

Организаторы акций говорят, что демонстрации будут продолжаться в ближайшие дни, охватывая все большее количество регионов.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь с 3 на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль ввел военное положение, которое стало самым коротким за всю историю страны, продлив всего шесть часов. Юн обвинил оппозицию в парализации работы правительства и блокировании парламента. На самом же деле, не имея большинства в парламенте, зная, что оппозиция вынашивает идею его импичмента, Юн Сок Йоль пытался вернуть себе власть, объявив военное положение в стране.

В Сеуле начались стычки между гражданами и правоохранителями. Однако напряженная ситуация продолжалась недолго. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Во время голосования резолюцию поддержали 190 депутатов, при том, что в парламенте насчитывается 300 членов.

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