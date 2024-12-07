Сделал это из-за 'отчаяния': президент Южной Кореи извинился за введенное военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что искренне сожалеет о том, что вызвал обеспокоенность общественности объявлением военного положения. Также глава государства пообещал не предпринимать подобных попыток снова.

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Примечательно, что извинения президента прозвучали за несколько часов до голосования по импичменту против него. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

За несколько часов до парламентского голосования по предложению об импичменте против нег Юн Сок Ёль отметил, что искренне сожалеет и приносит извинения людям, которые были очень удивлены. Президент заявил, что ввёл военное положение из-за "отчаяния", но признал, что внезапное решение вызвало "озабоченность и неудобства" у людей.

Также южнокорейский президент опроверг слухи о том, что военное положение будет введено снова. Юн Сок Ёль заявил, что не намерен избегать юридической и политической ответственности, связанной с объявлением военного положения.

Кроме того, Юн пообещал оставить все решения, включая вопрос о своей каденции, партии "Сила народа", чтобы стабилизировать политическую ситуацию. По его словам, правящая политическая партия и правительство будут совместно нести ответственность за государственные дела.

Напомним, в Южной Корее 3 декабря объявили военное положение. Соответствующее решение своим указом закрепил президент Юн Сок Ёль. Свое решение глава государства объяснил стремлением "уничтожить просеверокорейские силы" и защитить конституционный строй.

Ранее сообщалось, что шесть оппозиционных партий Южной Кореи официально внесли в парламент предложение объявить импичмент президенту Юн Сок Ёлю из-за его решения ввести военное положение. Этот шаг вызвал массовые протесты в стране.

Парламент Южной Кореи планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект об импичменте президенту Юн Сок Ёлю. Такое голосование состоится, скорее всего, уже 7 декабря после того, как глава государства объявил военное положение.

Как сообщал OBOZ.UA, Южная Корея имеет горький опыт вмешательства военных в гражданские дела, а многие южнокорейские президенты плачевно заканчивали свою карьеру. Некоторым главам государства объявляли импичмент, а кто-то даже закачивал политический путь в тюрьме.

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