У берегов Финляндии остановился танкер, который направлялся в Россию: в чем причина

Танкер M/T Jazz, который следовал из Судана в Россию, остановился у берегов Финляндии в районе полуострова Ханко. Это произошло из-за технической неисправности.

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Об этом пише Yle. В береговой охране рассказали, что судно сначала дрейфовало в Финском заливе, а затем бросило якорь южнее Ханко.

Контакт с экипажем M/T Jazz установлен. Известно, что судно не перевозит нефть, инфраструктура на морском дне из-за него не пострадала.

В береговой охране отметили, что этот случай не связан с повреждением кабеля Estlink 2, однако они следят за ситуацией.

"В район ЧП был отправлен буксир и патрульное судно Turva", – сказано в сообщении.

Судя по данным на сайте VesselFinder, танкер должен был прибыть в российский Приморск 30 декабря.

Напомним, что на Рождество в Балтийском море произошла неисправность на линии электропередач Estlink 2, которая проходит между Финляндией и Эстонией. В момент аварии возле силового морского кабеля одновременно находились два корабля, они не пострадали.

Вскоре пограничная охрана в Финляндии взяла на абордаж и задержала российский нефтяной танкер, который находился 25 декабря в районе разрыва линии электропередач между Финляндией и Эстонией. Судно, подозреваемое в принадлежности к "теневому флоту" РФ, было сопровождено в территориальные воды Финляндии.

На задержанном Финляндией российском танкере Eagle S было обнаружено оборудование для приема и передачи данных. Оно использовалось для наблюдения за военно-морской активностью.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в Балтийском море будут дежурить больше кораблей Североатлантического альянса. Решение связано с разрывом кабелей электроснабжения и передачи данных между Финляндией и Эстонией 25 декабря.

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