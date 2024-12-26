В Балтийском море произошла авария на электрокабеле: в момент ЧП поблизости находились два корабля

В Рождество в Балтийском море произошла неисправность на линии электропередач Estlink 2, которая проходит между Финляндией и Эстонией. В момент аварии возле силового морского кабеля одновременно находились два корабля, они не пострадали.

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Среди причин чрезвычайного происшествия не исключают возможность терроризма. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на пресс-релиз финской сетевой компании Fingrid.

По ее данным, передаточная связь Estlink 2 была прервана на Рождество в 12:26. Передача мощности соединения на момент отключения составила 658 мегаватт из Финляндии в Эстонию. Поиски неисправности на месте продолжились следующим утром.

Менеджер диспетчерской Арто Пахкин сказал, что над морским кабелем одновременно находились два корабля, когда связь была потеряна. Причина его неисправности расследуется, при этом специалисты не исключают фальсификации или терроризм.

Информация от службы Marinetraffic, которая следит за движением судов, свидетельствует, что рядом с электрокабелем находился контейнеровоз Xin Xin Tian 2, плавающий под флагом Гонконга. Вторым судном, замеченным возле кабеля Estlink 2, был Eagle S, плавающий под флагом островов Кука.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал инцидент в соцсети X. По его словам, повреждение ЛЭП не повлияет на электроснабжение домов финнов.

"Даже в Рождество власти не спят и расследуют дело", – написал он.

А менеджер по связям с общественностью энергетической отрасли Юкка Реландер заверил, что отказ Estlink 2 не повлияет на цену электроэнергии, по крайней мере существенно.

"На данный момент это не имеет эффекта. Иногда бывают редкие ситуации, когда электроэнергия приходит к нам из Эстонии, но чаще это экспортный кабель. С точки зрения импорта электроэнергии в Финляндию более важными являются кабели между Швецией и Финляндией. Соединение Estlink 1 работает", – пишут СМИ.

Отмечается, что Финляндия и Эстония совместно владеют линиями Estlink 1 и Estlink 2. Вторую в этом году "закрывали" на несколько месяцев из-за ремонтных работ. Мощность передачи ею электроэнергии составляет 658 мегаватт, а мощность Estlink 1 – 350 мегаватт. Общая длина Estlink 2 составляет около 170 километров, из них примерно 145 километров кабеля пролегает по морскому дну.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 декабря произошел разрыв интернет-кабеля между Финляндией и Швецией на финской территории. Местные правоохранители рассматривали версию диверсии.

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