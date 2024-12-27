НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море из-за инцидентов с кабелями, – Рютте

В Балтийском море будут дежурить больше кораблей Североатлантического альянса. Решение связано с разрывом кабелей электроснабжения и передачи данных между Финляндией и Эстонией 25 декабря.

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Большую активность НАТО в этом регионе анонсировал генсек Марк Рютте в пятницу, 27-го числа. На своей странице на платформе X (Twitter) он сообщил, что разговаривал с президентом Финляндии Александером Стуббом о расследовании, которое страна ведет в связи с возможной диверсией.

"Я выразил полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", – отметил генеральный секретарь.

Напомним: финская пограничная охрана взяла на абордаж нефтяной танкер РФ, который находился 25 декабря в районе разрыва линии электропередачи между Финляндией и Эстонией. Судно Eagle S подозревают в принадлежности к "теневому флоту" Российской Федерации.

Данные Marinetraffic говорят о том, что танкер существенно снизил скорость как раз тогда, когда в работе кабеля начали фиксировать помехи.

В целом, как сообщили в Хельсинки, обнаружены перебои в работе четырех телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, которые соединяют страну с Эстонией и Германией.

Как писал OBOZ.UA, правоохранители не исключают терроризм одной из причин "рождественской" аварии на линии электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

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