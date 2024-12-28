На задержанном Финляндией танкере российского 'теневого' флота обнаружили шпионское оборудование – Lloyd's List

На российском танкере Eagle S, связанном с "теневым флотом" РФ, задержанным Финляндией из-за подозрения в повреждении подводного кабеля в Балтийском море, было обнаружено оборудование для приема и передачи данных. Это оборудование использовалось для наблюдения за военно-морской активностью.

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Об этом сообщает Lloyd's List со ссылкой на источник. Отмечается, что это высокотехнологичное оборудование фактически превратило танкер в "шпионское судно" для России.

Оно было нетипичным для торгового судна и потребляло значительное количество энергии, что приводило к частым отключениям электричества на борту. По информации источника, устройства доставлялись в больших переносных чемоданах, а вместе с ними на борт заносили "много ноутбуков с клавиатурами для турецкого и русского языков". Оборудование размещалось на мостике - самой высокой точке судна.

Источник издания утверждает, что оборудование на борту танкера использовалось для перехвата радиочастот и слежения за военными кораблями и самолетами НАТО. По прибытии судна в Россию эти устройства выгружали для дальнейшего анализа. Также, по словам собеседника, танкер Eagle S, проходя через Ла-Манш, сбросил в воду "сенсорные устройства".

Как сообщает Lloyd's List, аналогичное шпионское оборудование было установлено еще на одном танкере российского "теневого флота" – Swiftsea Rider.

Танкер Eagle S плавает под флагом Островов Кука, а Swiftsea Rider – под флагом Гондураса. Оба судна принадлежат к группе из 26 старых танкеров, связанных с Россией, обладающих непрозрачной структурой собственности. Они находятся под санкциями Великобритании в поддержку военных операций РФ. Танкеры были приобретены в обход санкций в 2022-2023 годах и переданы компании Eiger Shipping, судоходному подразделению российского нефтетрейдера Litasco.

Ранее сообщалось, что Финляндия начала расследование инцидента в Балтийском море, в результате которого был поврежден подводный энергокабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию. По информации финских властей, к этому инциденту мог быть причастен танкер Eagle S, принадлежащий к "теневому" флоту России.

Как сообщал OBOZ.UA, Финская пограничная охрана захватила и задержала российский нефтяной танкер, находившийся 25 декабря в районе повреждения линии электропередач между Финляндией и Эстонией. Судно, подозреваемое в связях с "теневым флотом" России, было сопровождено к территориальным водам Финляндии.

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